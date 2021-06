Antiche case e giardini lungo la roggia di Udine

Venerdì 18 giugno, alle 18, a Palazzo Colloredo Orgnani, in via Marinoni, un altro appuntamento con Andar per parchi e giardini a Udine. Stavolta il percorso partirà dai Giardini di Palazzo Colloredo Orgnani, passando dalla Fondazione delle Zitelle a Palazzo Antonini Mangilli del Torso.



Il percorso si snoda attraverso siti illustri ma meno conosciuti della città di Udine, tra l’elegante palazzo Colloredo Orgnani la cui storia affonda le radici nella metà del Trecento, all’epoca dei Patriarchi Bertrando di Saint-Geniès e Nicolò di Lussemburgo, il Borgo di Santa Maria, con il ramo della roggia di Udine, la gloriosa Fondazione delle Zitelle, nata nel 1594 per volontà delle nobilissime Anna Mels e Flavia Frangipane, per concludersi al Giardino del Torso di impianto barocco con la delicata loggetta neoclassica. Un itinerario ricco di suggestioni aristocratiche e di forte impegno sociale.



Per un incontro piacevole e in sicurezza si ricorda che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle misure generali di prevenzione per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da covid-19.Si prega pertanto di prendere visione delle norme sotto indicate:- è vietata la partecipazione alle visite guidate a tutte le persone con temperatura corporea oltre i 37,5°C- è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro- è obbligatorio indossare sempre una mascherina per la protezione di naso e bocca. Consigliamo l’uso della mascherina FFP2 a protezione sia di chi li indossa e sia delle altre persone.- è consigliato l’uso del gel igienizzante proprio o messo a disposizione all’ingresso delle strutture- per ragioni di sicurezza sanitaria all’atto della iscrizione saranno richiesti i dati di tutti i partecipanti alla visita (nome, cognome e telefono), conservati per 15 giorni e poi cancellati.Al momento della registrazione è richiesto un contributo di 10 euroche andrà a sostenere le attività istituzionali dell'Associazione Itineraria.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando l'associazione: www.itinerariafvg.it; 347 2522221; itineraria@itinerariafvg.it; PEC itinerariafvg@pec.it