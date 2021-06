Antichi mestieri e nuove tecnologie, Monfalcone al centro del mondo velico

Antichi mestieri e nuove tecnologie pongono Monfalcone nuovamente al centro del mondo velico. Da quest’anno, infatti, il Comune è partner del progetto europeo “Frame(S)port. Frameworkinitiative fostering the sustainable development of Adriatic-Ionian small ports”.



Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi e dei nodi di trasporto marittimo e costiero che si concretizzerà con l’elaborazione di un quadro strategico per lo sviluppo e la pianificazione di piccoli porti lungo le coste adriatiche.



Grazie a questo progetto il Comune di Monfalcone realizzerà un’azione pilota denominata “Antichi mestieri e nuove tecnologie”, che vuole rafforzare le capacità operative dei centri velici e nautici attraverso il miglioramento delle capacità professionali e lo scambio di tecnologie, per sostenere le imprese e incentivare la formazione dei maestri d’ascia e la valorizzazione delle vele classiche e d’epoca.



L’Azione Pilota è nata dalla presenza nel Golfo di Panzano di un importante polo di centri velici e nautici, che impiega circa 1.500 addetti. Oltre allo scambio di know how e all’aggiornamento professionale, il progetto punterà a promuovere azioni di sensibilizzazione per indirizzare giovani e meno giovani verso un mestiere antichissimo e affascinante delle lavorazioni in legno. L’intervento interesserà le realtà veliche e nautiche del Golfo di Panzano che verranno coinvolte per valorizzarne le esperienze e le professionalità presenti nel territorio, e con l’obiettivo di creare un vero e proprio centro di riferimento nell’Adriatico per le barche storiche e classiche.Gli interventi previsti dal progetto sono quelli della realizzazione di una piattaforma tecnologica e un’attività di formazione nell’ambito velico-storico e dei maestri d’ascia, la progettazione e realizzazione di una piattaforma che permetta lo scambio di conoscenze in ambito nautico, la disponibilità di frequentare seminari legati al mondo della nautica e della vela e la distribuzione di un manuale tutti gli elementi di progettazione, di modulazione e di struttura tecnica di cui avranno bisogno i maestri d’ascia del futuro.