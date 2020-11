Antonio Andrich nuovo direttore al Parco naturale delle Prealpi Giulie

Dal primo novembre l’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie ha un nuovo direttore. Si tratta del Dott. Forestale Antonio Andrich, 56 anni, di Vallada Agordina (BL).

Il nuovo arrivo presenta un curriculum professionale importante, in aggiunta ad un ricco bagaglio di esperienze professionali inerenti la gestione territoriale. Di assoluto rilievo la sua ultima esperienza come direttore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dal 2014 al 2019, mentre negli anni precedenti ha lavorato dapprima presso la Direzione per le Foreste e l’Economia Montana della Regione Veneto e successivamente presso l’ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto).

Diversi sono gli ambiti professionali in cui ha operato, dall’ingegneria naturalistica, alla ricomposizione ambientale, per proseguire con la difesa del suolo, la conservazione e valorizzazione delle aree protette ed il monitoraggio idrometrico all’interno del Servizio idrologico Regionale. Tematiche sulle quali è autore di numerose pubblicazioni.



“Arrivare qui, ha detto il nuovo direttore Andrich, significa per me cominciare una nuova avventura professionale ed umana all’interno di un territorio bello e selvaggio, molto ricco da un punto di vista naturalistico e con una forte identità culturale, che spero di poter conoscere in profondità, continuando e sviluppando i progetti già avviati in questi anni tra i quali sicuramente il recente riconoscimento UNESCO quale riserva di biosfera delle Alpi Giulie Italiane in collaborazione con il parco amico del Triglav”.La nomina del Dott. Andrich prevede un incarico triennale, siglato con Decreto della Presidente Annalisa Di Lenardo, che ha così commentato l’avvicendamento alla direzione dell’Ente:“Sono personalmente molto soddisfatta che il nuovo Direttore abbia accettato l’incarico. Il curriculum parla chiaro, avremo un nuovo Direttore dall’elevata capacità e specializzazione. Succede al Dott. Stefano Santi che ringrazio personalmente e sentitamente per l’enorme apporto dato al Parco in questi ultimi 20 anni, grazie alla sua grande competenza e garbo. So per certo, ed i primi incontri avuti lo dimostrano, che anche il Dott. Andrich sarà all’altezza del predecessore. Siamo un ente ambizioso, con molti propositi e progetti per i prossimi anni. Per questo auguro al nuovo Direttore di trovare un contesto il più appagante, stimolante e sereno possibile al fine di trovare sinergicamente con il Consiglio Direttivo ed i dipendenti le migliori soluzioni per portare a termine i nostri numerosi impegni ed obiettivi”.Il nuovo responsabile subentra al dott. Stefano Santi che con grande entusiasmo e competenza è stato alla guida dell’Ente Parco fin dal 1999. A lui, oltre a quello già espresso dalla Presidente, va il ringraziamento dell’intero Consiglio Direttivo dell’Ente, che sottolinea la professionalità e gli importanti risultati raggiunti grazie alla sua passione, capacità ed impegno. Per oltre 20 anni, infatti, Stefano Santi ha contribuito in modo decisivo alla crescita dell’Ente e del territorio dell’Ecoregione delle Alpi Giulie.