Anziani in Movimento, ottimo avvio su Telefriuli

Le limitazioni che l’emergenza sanitaria impone, specialmente alla popolazione anziana, non hanno scalfito la passione e la professionalità dell’organizzatore di Anziani in Movimento 2020, al secolo Massimo Piubello presidente della Apdc Che Spettacolo che, grazie al tradizionale sostegno della Fondazione Friuli, non ha sospeso l’iniziativa, giunta alla sua III edizione, ma l’ha trasformata in format televisivo grazie alla collaborazione con Telefriuli.

Ecco che i programmati incontri esplicativi e dimostrativi dei benefici dell’attività motoria, dello yoga e della sana alimentazione in età avanzata vengono proposti alla platea ben più ampia che solo la televisione può garantire. La trasmissione Vicini Vicini di Daniele Paroni (in onda ogni martedì e venerdì alle 14.30) ha iniziato a ospitare gli attori protagonisti di Anziani in Movimento sotto l’ala del responsabile scientifico del progetto, Claudio Bardini dell’Università degli Studi di Udine.

Diversi sono i professionisti che si alterneranno quali ospiti in studio, da Bardini stesso che dimostrerà semplici esercizi da realizzare in casa in autonomia, ad Arianna Donna Feletting, esperta in alimentazione, passando per Duilio Tuniz, già primario di cardiologia al Gervasutta esperto di prevenzione delle malattie cardio vascolari. Davanti alle telecamere anche Francesco Rosso e Chiara Gorla che, coadiuvati da due anziani quali dimostratori, terranno in ogni puntata delle vere e proprie lezioni dal vivo di attività motoria e yoga.

Il progetto proseguirà nella seconda sua fase autunnale sempre su Telefriuli con una serie di produzioni di carattere scientifico, propedeutici per il corretto svolgimento dell’attività motoria nella terza età oltre che veloci nozioni sul corretto comportamento da tenere a 360° per migliorare la propria vita nella terza età.

“I video tutorial che abbiamo utilizzato durante il lockdown hanno subito, dopo l’interesse iniziale, una drastica discesa della curva delle visualizzazioni", commentano Piubello e Bardini. "Giunto al bivio che indicava lo stop delle attività o l’applicazione di qualcosa di più coinvolgente, non ho esitato e grazie all’entusiasmo di Bardini e Paroni ho voluto raggiungere quelli che chiamo “i miei vecchietti” attraverso l’elettrodomestico più amato che hanno in casa. Fondazione Friuli e TeleFriuli ci hanno fin da subito creduto e il nuovo successo è già oggettivo".

L’evento è presente online sul sito www.chespettacolo.info. Info line 335389029.