Aperitivo 'insolitamene friulano' al Parco Terminal Nord

Il Parco Commerciale Terminal Nord ha deciso di salutare l’estate con un aperitivo all’insegna della salute e con la patente al sicuro. Un aperitivo insolito in Friuli, rigorosamente analcolico, alternativo.



L’evento si chiama Juice e l’appuntamento è sabato 24 agosto. Si parte già dal mattino, dalle 10 alle 12, con lo spettacolo di un giocoliere, caricature gratuite per i bambini a opera di un caricaturista e il trucca bimbi. In attesa del calar del sole.



Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, si potrà godere della soave musica di un arpista e poi spazio all’aperitivo “salva patente”. Due stand saranno a disposizione, fino alle 21, per drink a base di frutta, salutari estratti per un insolito aperitivo accompagnato dalla musica dei dj Dante Noselli e Luca Effe.



Musica, festa e divertimento a tutta salute, “sans souci” come dicono i francesi, ovvero senza preoccupazioni, quelle di tornare a casa senza brutte sorprese.