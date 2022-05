Aperte le iscrizioni al Camposcuola CR...Insieme

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2022 del Camposcuola CR...Insieme, che sarà ospitata dal Comune di Campolongo Tapogliano, presso la Scuola dell'Infanzia “L'Isola felice” di via Gorizia.



La settimana dall' 1 al 7 agosto sarà dedicata ai ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni, la settimana dal l'8 al 13 agosto invece ai bambini di età compresa fra i 7 e i 10 anni.



Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (orario di partenza dei pulmini e termine delle attività per chi raggiungerà il Camposcuola con mezzi propri). Nella giornata del sabato è prevista per i partecipanti la cena e il pernottamento al Campo.



Sarà un gradito ritorno la “Notte sotto le Stelle”, il pernottamento nella serata fra il sabato e la domenica di entrambe le settimane nella tenda all'interno del giardino della scuola, come in un vero e proprio Campo di emergenza. Le attività si concluderanno con un pranzo conviviale la domenica di ogni settimana assieme ai partecipanti e ai loro genitori.



Sono previste delle uscite infrasettimanali con l’impiego dei pulmini della Croce Rossa Italiana Comitato di Palmanova.I pranzi, le merende e la cena saranno preparati dal gruppo-cucina dei Volontari.Per informazioni scrivere all'indirizzo mail crinsieme@cripalmanova.it.

Per l’iscrizione, compilare:

Settimana dal 01.08.2022 al 07.08.2022 riservata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Settimana dal 08.08.2022 al 14.08.2022 riservata ai bambini dai 7 ai 10 anni