Aperte le iscrizioni per ‘Moda d’autore’

Aperte le iscrizioni per la 13esima edizione di ‘Moda d’Autore’, in programma a Lignano Sabbiadoro il 21 e 22 luglio. Il concorso per stilisti emergenti organizzato dall’agenzia modashow.it con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, si è rivelato, in questi anni, una vetrina per promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività e il talento dei fashion designer.

Al concorso potranno partecipare sarti e stilisti che già operano per proprio conto o in qualità di dipendenti in aziende e/o sartorie o studenti di scuole e istituti pubblici e privati di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Anche quest’anno, saranno due le giornate dedicate alla fase finale che sarà ospitata dalla Terrazza a Mare, uno dei simboli della Città di Lignano: giovedì 21 luglio la giuria, composta da giornalisti, fashion blogger e operatori del settore della moda, visionerà e valuterà i capi realizzati dagli stilisti in gara, mentre venerdì 22 luglio, si terrà la sfilata di moda con la premiazione dei vincitori.

Per essere ammessi alla finale, i concorrenti dovranno prima superare la fase di selezione nella quale un’apposita commissione esaminerà i bozzetti e le foto degli abiti femminili da loro inviati.

Il bando di concorso e la scheda di partecipazione di Moda d’Autore 2022 sono disponibili sul sito mentre sulla pagina Facebook si trovano notizie, aggiornamenti e curiosità sulla manifestazione.

Per informazioni: 393.3352528 - info@modashow.it.