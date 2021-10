Aperto il Master in progettazione educativa

Sono aperte le iscrizioni al master di primo livello in “Esperta/o di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta complessità socioculturale” dell’Università di Udine. Obiettivo del corso è formare figure attive in ambito scolastico e dei servizi in grado di progettare interventi in rete. In particolare, in territori complessi ed eterogenei da un punto di vista socioculturale e linguistico, anche caratterizzati dalla presenza di famiglie e allievi con un retroterra migratorio. Il master è part time e dura da gennaio a dicembre 2022. Le domande di iscrizione vanno presentate entro le 12 del 3 novembre. Maggiori informazioni e il manifesto degli studi sono disponibili alla pagina web del master.

Il corso si rivolge, soprattutto, a figure quali: dirigenti scolastici, insegnanti (di ogni ordine di scuola, inclusi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti), educatori, animatori, operatori culturali, operatori e volontari attivi in Ong e associazioni. Le lezioni verranno svolte in modalità telematica. Se le misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza Covid lo consentiranno, alcune attività, concordate con i corsisti, potranno essere svolte anche in presenza, ma sarà garantita in ogni caso la possibilità di seguire l’attività a distanza.

Per l'iscrizione al Master, che avverrà in ordine cronologico di presentazione della domanda, è necessario essere in possesso di un titolo di laurea triennale. Oppure di un titolo di studio conseguito all'estero di pari livello e valutato idoneo dal Consiglio di master. Verranno accolte con riserva le domande di laureandi che conseguiranno il titolo richiesto entro il termine d’iscrizione. Per frequentare il master è permesso l’utilizzo da parte degli insegnanti della Carta del docente.