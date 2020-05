Aperture domenicali, al Terminal Nord orario 'di garanzia'

Riaprono anche la domenica le attività commerciali del Terminal Nord a partire dal 24 maggio. L’orario regolare per i negozi è dalle 9.30 alle 20.30 nei giorni festivi, ma per andare incontro alle esigenze dei punti vendita che si stanno riorganizzando, il Parco propone una fascia oraria di garanzia dalle 10 alle 18, consentita per la ripartenza e per un breve periodo. Spetta, dunque, a ogni singolo esercizio stabilire gli orari di apertura, ma solo in questa fase di riavvio prima di ritornare all’orario consueto previsto per le domeniche.

E i primi giorni di riapertura hanno fatto registrare una buona affluenza, “non ce l’aspettavamo nella prima settimana di riapertura” commenta con soddisfazione e ottimismo la direzione del Parco.

Intanto superano quota 3.000 le mascherine già prenotate sul sito internet del Terminal Nord che ha deciso di regalarle ai suoi visitatori. Sono ben 10.000 i pezzi pronti e in distribuzione, di cui 9.000 per i visitatori del Parco commerciale e un migliaio per i lavoratori dei punti vendita. Si tratta di mascherine lavabili che, quindi, si possono utilizzare più volte.

La distribuzione è organizzata in un corner dedicato e in completa sicurezza; la consegna delle mascherine viene effettuata in due fasce orarie, al mattino e al pomeriggio, dal 18 al 24 maggio, nell’area Piazza/Galleria.

Il Parco commerciale si è dotato anche di termometri per la rilevazione della temperatura, garantendo i più alti standard di sicurezza e adottando tutte le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni di legge ma soprattutto per garantire la serenità di lavoratori e clienti.