Appello per la riapertura della scuola

Arriva da Fanna e Travesio un nuovo appello per la riapertura delle scuole. Un gruppo di genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia ha affidato a una lettera le sue riflessioni. “Siamo accomunati dalle preoccupazioni sanitarie legate alla pandemia, ma anche motivati a promuovere iniziative di benessere e di salvaguardia dei diritti dei bambini e dei ragazzi”, si legge.

“In questi giorni siamo nuovamente appesantiti dalle incombenze logistiche della gestione quotidiana dei figli a seguito della 'zona rossa' ma nessuna pesantezza è comparabile alla sopportazione di un secondo anno di discontinuità scolastica da parte dei nostri figli”.

“Noi genitori chiediamo la riapertura urgente delle scuole di ogni ordine e grado, facendoci garanti dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Facciamo appello all'articolo 34 della Costituzione: La scuola è aperta a tutti e tutti hanno diritto a un percorso di studi di qualità; all'articolo 3. [….] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

“Il diritto all’istruzione deve rimanere svincolato dalle zone a colori. Le Istituzioni, ai più alti livelli, si devono adoperare per mettere in atto rapidamente tutte le misure necessarie allo svolgimento delle lezioni in sicurezza e in presenza per ogni ordine e grado d'istruzione. La scuola deve essere l’ultimo luogo a chiudere in caso di picco di contagi, non il primo. Non si possono avere centri commerciali aperti e scuole chiuse. I trasporti dovevano già essere riorganizzati con la prima apertura a settembre e non a febbraio 2021 un anno dopo l’inizio della pandemia. Oltretutto nelle nostre piccole realtà territoriali gli spostamenti su mezzi pubblici sono limitati e poco affollati”.

“Non ci si può limitare a chiudere le scuole senza offrire soluzioni tutelanti ed efficienti per tutte le famiglie. Alcuni genitori lavoratori sono costretti a lasciare i propri figli a molteplici figure (nonni, zii, amici e babysitter). Non tutte le categorie di lavoratori, infatti, possono usufruire dei congedi speciali e dei bonus babysitting. A nostro avviso trovare soluzioni improvvisate per accudire i bambini al di fuori dall’ambito scolastico, accresce e facilita la diffusione del Virus. La scuola è il posto più sicuro dove i bambini per buona parte della giornata non vedono altro che i compagni e l’insegnante di riferimento”.

“Non esiste solo il Covid-19, ci deve essere una salvaguardia anche della salute psicofisica di bambini e adolescenti. La mancanza di socialità tra i bambini/ragazzi sia fuori che all’interno dell’ambito scolastico, di relazione tra insegnanti/alunni e la mancanza dell’attività sportiva sta determinando disturbi e problematiche che non saranno risolte in breve tempo, anzi tutt’altro. I bambini hanno dimostrato in questi sei mesi di attività scolastica bravura, pazienza e grande spirito di adattamento. Hanno compiuto sacrifici e rispettato tutte queste nuove regole imposte loro. Sono stati supportati egregiamente dalle loro famiglie e dagli insegnanti. Questo impegno profuso deve essere premiato. Chiudere ancora è come punirli e non è giusto in primis nei loro confronti e anche nei confronti di chi gli sta accanto. C’è bisogno di un totale cambio di prospettiva affinché la scuola e i diritti delle nuove generazioni siano finalmente riconosciuti come essenziali per il futuro del nostro Paese”, conclude l'appello dei genitori.