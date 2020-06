Apprendere un metodo di studio

Spesso una delle difficoltà scolastiche dei bambini e dei ragazzi risiede proprio nel non aver trovato un metodo di studio adeguato ed efficace, adatto alle loro caratteristiche e diversificato a seconda delle diverse discipline di studio.

La cooperativa sociale Hattiva Lab propone agli allievi della 5° elementare e delle medie un percorso che consentirà ad ognuno di esplorare il proprio stile di apprendimento, e di costruire su di esso un personale metodo di studio. Il corso proposto in presenza presso la sede della onlus in via Porzùs 62 a Udine (garantite tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente), si terrà da luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Ci si preparerà così al nuovo anno scolastico attraverso l’acquisizione di nuove strategie per l’apprendimento, per l’organizzazione dello studio e l’esposizione orale e le prove di valutazione. Tutto ciò avverrà attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi che verranno guidati da educatori formati ed esperti di apprendimento.