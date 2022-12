Appuntamento con Abio al mercato di Campagna Amica

L'Abio - Associazione Bambino in Ospedale Udine Odv sabato 3 dicembre sarà presente negli spazi del Mercato coperto Campagna Amica di piazzale Chiavris per far conoscere la sua realtà.

Il Mercato al suo interno ospita circa 25 produttori in vendita diretta e l'associazione Abio ha allestito un info point all'ingresso del mercato, mentre nella seconda stanza è stato predisposto per i bambini uno spazio per il laboratorio creativo Piccola fabbrica di Babbo Natale, per realizzare, con l'aiuto dei volontari, gli addobbi natalizi.