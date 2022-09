Appuntamento con Maman! alla Festa della Mela

Alla Festa della Mela di Tolmezzo ritorna “Cjantâ e zuiâ cun Maman!”, atteso appuntamento con Daria Miani e il colorato mondo di Maman!, il programma tv in lingua friulana che tanto piace ai bambini.

Sabato 17 settembre, alle 15.30, sotto la tensostruttura in piazza XX Settembre, si potrà cantare, giocare con la “Ruede de Fortune”, divertirsi con il laboratorio di pittura. Al termine, tutti i partecipanti riceveranno i gadget della trasmissione, la cui settima stagione prenderà il via il 7 ottobre, ricca di novità, piccoli amici e una nuova rubrica per giocare con il friulano e l’inglese!

Maman! è una trasmissione televisiva per l’infanzia in lingua friulana, risultato di una coproduzione dell’ARLeF e di Telefriuli (canale 11 dtt). Un contenitore, molto amato dai piccoli telespettatori, ricco di rubriche, cartoni animati, letture, musica e giochi, condotto da Daria Miani e rivolto ai bambini della scuola materna e primaria. Un format che dà modo ai bimbi di apprendere, divertirsi e crescere con la lingua friulana e alle famiglie di poter contare su un programma che stimola la creatività e la curiosità attraverso un approccio ludico-educativo plurilingue.

Proprio quello stesso format, fatto di gioco e didattica, sarà proposto alla Festa della Mela a Tolmezzo, per un pomeriggio da trascorrere all’insegna del divertimento, in friulano!