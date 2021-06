Apre a Sacile un nuovo spazio Enel

Un nuovo ‘Spazio Enel’ a disposizione della clientela di Sacile, per offrire a cittadini ed imprese della località friulana un servizio di eccellenza e molteplici opportunità di risparmio, in un’ottica di sempre più efficace ed efficiente presenza in provincia. Il nuovo negozio è situato in Via Martiri Sfriso 21/A, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il sabato su appuntamento.

La gestone è affidata all’Azienda di Dania Ongaro, un brillante esempio di imprenditoria al femminile, che ha già una partnership consolidata con Enel, essendo presente anche a Cordenons in Piazza della Vittoria, 81 e a Prata di Pordenone in via Roma 134 e che, in segno di fiducia verso il futuro, ha deciso di investire in un nuovo moderno ambiente, situato in una posizione strategica e di forte passaggio, offrendo la stessa assistenza di qualità, grazie ad un team di professionisti qualificati.

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con circa 10 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro; possibilità di comunicare la lettura dei contatori; dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere, la possibilità di pagare fatture e richiedere rimborsi. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora.

La particolarità e il punto di forza di questo nuovo Spazio Enel è che i locali sono COVID FREE grazie a ‘WiWell’, un innovativo e certificato sistema di disinfezione fotocatalitica dei locali e dei complementi d’arredo. Inoltre gli ambienti sono organizzati con tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e degli operatori: l’accesso è consentito solo se muniti di mascherina. Gli ingressi vengono scaglionati per garantire il distanziamento e all’interno sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante.

“Il nuovo Spazio Enel di Sacile – sottolinea Ugo Martelli – è una conferma del valore che l’Azienda attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando a rafforzare la nostra presenza fisica sul territorio. In Friuli Venezia Giulia - ha concluso il responsabile degli Spazi Enel Partner del Triveneto – salgono a 23 gli Spazi Enel ad oggi operativi, 10 nella sola provincia di Pordenone, e puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti, offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”.