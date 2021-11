Apre Idea Natale, cinque giorni tra creatività, eco sostenibilità e solidarietà

La tradizione a noi più vicina dice che l’albero e il presepe (e quindi gli addobbi natalizi in casa) si preparano l’8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione), ma un recente studio dello psicanalista inglese Steve McKeown rivela che addobbare per le feste prima dei tempi canonici è sinonimo della voglia che abbiamo di connetterci maggiormente col “bambino interiore” che è in noi, di evocare piacevoli ricordi d’infanzia e magiche emozioni che ci rendono felici e più positivi… il che non guasta in questo periodo.

Possiamo allora dire che Idea Natale ha precorso i tempi visto che da ormai da decenni si svolge a novembre, per la felicità di migliaia di visitatori e per il business degli espositori. Attesa dal 2019, ritorna Idea Natale che da oggi a lunedì 22 novembre farà della Fiera di Udine un grande e colorato multi-store dove gli oltre cento espositori ce la metteranno tutta per essere i “personal shopper” dei numerosi visitatori attesi.

Avendo a disposizione cinque giornate e potendo così evitare la corsa al regalo dell’ultimo minuto, il pubblico può scegliere in tempo e in sicurezza i regali da fare e da farsi visitando gli stand e le aree eventi della manifestazione articolata nei padiglione 5,6,7, 8 e nelle aree esterne.

Giovedì, prima giornata, stand aperti al pubblico dalle 15. L’inaugurazione si terrà alle 17 nell’area eventi del padiglione 6, con il saluto di benvenuto dell’amministratore unico Lucio Gomiero e delle Autorità in rappresentanza del Comune di Udine, Comune di Martignacco, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Fondazione Friuli e Pulitecnica Friulana. Al taglio del nastro della 32esima edizione prendono parte due madrine d’accezione: Katia Aere (handbike) e Giada Rossi (tennis tavolo) medaglie di bronzo alle paralimpiadi di Tokyo.

Nella grande vetrina di Idea Natale trovano posto gli oggetti più piccoli e le proposte più impegnative: si va infatti dalle palline decorate a mano alle auto di prestigio super accessoriate, ibride ed elettriche. E ancora: artigianato artistico, tessuti e abbigliamento, accessori, decorazioni e addobbi natalizi di tutte le forme, alberi di natale, presepi realizzati artigianalmente con materiali naturali, dolci e strenne alimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, proposte vacanze sulla neve, viaggi e relax, terzo settore, solidarietà e no-profit, laboratori creativi…

Idea Natale mette assieme regalistica, incontri con autori ed editori, letture, musica, workshop, shoowcooking con cuochi professionisti e giovani leve delle scuole alberghiere regionali, laboratori e tante altre iniziative, anche solidali, da vivere in Fiera come esperienza personale che accompagna e avvalora l’acquisto. Anzi, molto spesso l’esperienza stessa di partecipazione agli eventi è già un regalo che ognuno di noi può fare a se stesso e agli altri.

Chi di noi a Natale non sceglie un libro come regalo? Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e bellezza. Tra gli eventi di Idea Natale non mancano gli incontri con gli autori e gli editori locali per presentare in anteprima libri e racconti per tutte le età.

Fra gli editori che a Idea Natale propongono sapori e sogni per festeggiare il Natale, troviamo la Morganti Editori, casa editrice che pubblica libri in cui soprattutto il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia diventa parte integrante di romanzi storici avvincenti, di gialli mozzafiato e di saghe fantasy. Tra gli incontri durante la manifestazione.

Babbo natale scende in Friuli Venezia Giulia! Presentazione in prima assoluta del romanzo fantasy intitolato “Il mistero delle nove perle”. Sabato 20 novembre - ore 10.30. Incontro con gli autori Gabriella Bucco, Stefania Conte, Maria Cristina Vitali e Paolo Morganti.

Il frico come non l’hanno mai raccontato! " Fricokiller" sabato 20 novembre - ore 11:30. E’ il primo giallo gastronomico made in Fvg che trasforma l’ottimo frico nel cattivo e amaro ingrediente di un delitto. Saranno presenti gli scrittori: Gabriella Bucco, Stefania Conte, Paolo Morganti, Fabio Piuzzi, Nicola Skert e Maria Cristina Vitali.

La prima saga fantasy made in Fvg. "Flo dei folletti" di Stefania Conte. Domenica 21 novembre - ore 10.30. Presentazione in prima assoluta del romanzo fantasy “Flo dei folletti”, primo titolo di una trilogia fiabesca. Incontro con l’autrice Stefania Conte, che dialogherà con la giornalista del Messaggero Veneto Fabiana Dalla Valle.

Idea Natale è anche la colonna sonore delle feste con musica dal vivo ogni giorno. Nell’area eventi del padiglione sei si alterneranno i gruppi:

“Songs, Stories & Spritual Trio”con Nicoletta Taricani voce, Giulio Scaramella piano, Alessio Zoratto contrabbasso: repertorio tratto dalla tradizione gospel adatto al tema natalizio con influenze jazz, funky e soul.

“Guitar Soundtracks” con Michele Pirona chitarra e Marina Bargone voce. Compilation musicale natalizia con la partecipazione di alcuni giovani allievi della maestra di canto Bargone.

“Xmas Project” con Sara Righetto e il suo gruppo. Atmosfera natalizia da film, raffinata e travolgente. Una band con un repertorio totalmente dedicato al Natale tra funk, soul, canzoni tradizionali e grandi classici firmati dai più grandi autori.

Tantissimi (alcuni su prenotazione) e davvero curiosi anche gli appuntamenti dedicati alla cucina e alla Tavola delle Feste con la regia dell’Academia del Gusto FVG coadiuvata da un panel di partner importanti. Showcooking e workshop di pasticceria natalizia, menu natalizio con ricette senza glutine, piatti tipici delle feste secondo la tradizione friulana, ma anche cinese, spagnola, portoghese, brasiliana e araba secondo la formula impariamo la lingua…cucinando. Corsi di avvicinamento al vino, degustazioni di grappe e distillati, laboratori rivolti ai bambini per addobbare l’albero di Natale, per imparare a fare i Christmas Cupcakes e per rendere più belli i pacchetti regalo. Nella giornata di domenica 20/11 ci sarà anche il Concorso Mistery Box che coinvolgerà il pubblico in una gara di pasticceria.

Tutti gli eventi sono online sul sito di Idea Natale.

Gli orari per visitare Idea Natale: giovedì e venerdì 15-20; sabato e domenica 10-20; lunedì 10-18.

Ingresso gratuito. Info e modalità di accesso (entrata e uscita da ingresso ovest) su www.ideanatale.it