Aprono le Sale Cimeli del Comando Brigata Alpina Julia

Il 4 novembre, in occasione della ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, sarà possibile visitare le Sale Cimeli del Comando Brigata Alpina Julia. Per l'occasione, saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 15 entrando dal portone d’onore di via Sant’Agostino 8.

Le Sale Cimeli sono situate al piano terra della Caserma Di Prampero a Udine, sede del Comando Brigata, ex convento cinquecentesco di Sant’Agostino. Le Sale presentano cimeli, uniformi, fotografie dalla costituzione delle truppe alpine fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alle campagne d'Africa, alla Grande Guerra e alle Campagne di Grecia e Russia e al ruolo svolto dagli alpini nelle operazioni umanitarie e di pace e negli interventi di soccorso nelle calamità naturali.

Per info e prenotazioni visite 0432584179