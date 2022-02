Aquileia, parte il cantiere sul Natissa

Il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, e l’assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, giovedì 17 febbraio alle 11 inaugureranno il cantiere, lungo il fiume Natissa, per la messa in sicurezza del centro abitato di Aquileia e di via Dante.

A dare il via ai lavori vi saranno anche il sindaco di Aquileia, Emanule Zorino, con il vicesindaco Roberto De Cubellis, la presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, con il direttore generale Armando Di Nardo e il direttore tecnico Stefano Bongiovanni. Dopo la presentazione dell’opera, che si svolgerà in sala consiliare a cura dell’ingegner Michele Cicuttin, il cantiere sarà illustrato dall’ingegner Eleonora Iannozzi, entrambi tecnici dell’ente di bonifica.