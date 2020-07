Architettura conquista il secondo posto in Italia

Anche questo anno, nell’ambito della classifica nazionale (2020/2021) elaborata dal Censis per le lauree magistrali a ciclo unico in Architettura e Ingegneria edile-architettura, il Corso di Laurea in Architettura dell'Università di Trieste, con sede a Gorizia, si colloca al secondo posto della classifica generale per la qualità della didattica e al primo posto per quanto riguarda i rapporti internazionali.

Si tratta di un risultato particolarmente importante, che dimostra la capacità di mantenere alto il livello qualitativo della nostra offerta agli studenti. Una capacità che si è ampiamente confermata anche durante la difficile fase di gestione del lockdown da Covid-19.