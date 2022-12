Archiviata l'edizione 2022 del premio Noax

Con la premiazione di Matteo D'Agostino, musicista e compositore abruzzese, si è concluso festosamente il premio Noax 2022 dedicato a componimenti musicali per corno solista e orchestra a fiato, ospitato nella casa medievale dell'omonima frazione di Corno di Rosazzo.

Il curatore dell'iniziativa Paolo Coretti, per conto dell'ente promotore, il Circolo culturale Corno, ha ipotizzato nella circostanza l'avvio di un progetto denominato 'corno a Corno' che potrebbe attirare nel comune collinare concerti classici, jazz e per bande musicali incentrati sul singolare strumento del corno, un 'unicum' nel panorama nazionale. Idea che è piaciuta pure a Flavia Brunetto, direttrice del Conservatorio Tomadini di Udine che, intervenuta alla cerimonia, ha espresso il suo plauso per l'evento e assicurato la collaborazione futura dell'istituzione musicale. Intanto il sindaco Daniele Moschioni ha annunciato l'avvio di una Scuola comunale di musica e canto che sarà ospitata nella restaurata ex scuola elementare della frazione di Sant'Andrat del Judrio.

È stato Francesco Casarsa, in rappresentanza di Civibank, sponsor dell'evento, a consegnare il premio in denaro al vincitore del riconoscimento, mentre il curatore Coretti, dopo aver dedicato le precedenti edizioni a varie forme d'arte, ha annunciato che per l'edizione 2023 si sta pensando a un bando internazionale dedicato all'arte culinaria per cuochi, pasticceri e istituti professionali di settore volto a creare un dolce dedicato proprio a Noax.

E giovedì 15 dicembre alle 18.30 il Circolo culturale Corno e la Società filologica friulana propongono la presentazione a villa Nachini Cabassi di un libro di Lucia Pertoldi dedicato alle ricette tradizionali friulane intitolato 'Mama moja'.

La pubblicazione è la raccolta - come dice il titolo - di cento ricette della tradizione gastronomica popolare friulana raccontate dall'autrice nel corso della trasmissione radiofonica della Rai Fvg "Vita nei campi" a cominciare dal settembre 2013 per quattro anni. Più una ricetta che l'autrice ha voluto aggiungere dedicata alla gubana e alla putizza. Mama moja, nella parlata slava delle Valli del Natisone, significa 'mia madre' e all'autrice è piaciuto intitolare così il libro a ricordo delle origini.

L'ingresso alla presentazione del libro è libera e per chi vorrà sarà poi possibile degustare a cena un menù ispirato a questo ricettario presso il ristorante interno a villa Nachini previo prenotazione almeno un giorno prima (sconto 10% sul costo della cena) al 3467371628.