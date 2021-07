Archivio Desio, gestione confermata a Giuseppe Muscio

“Vista la grande esperienza maturata negli anni nel ruolo di Responsabile del Museo Friulano di Storia Naturale, oggi la Giunta ha deciso di confermare il Dottor Giuseppe Muscio, andato in pensione il primo giugno scorso, nella gestione dell’Archivio Desio attraverso un incarico di collaborazione a titolo gratuito, che proseguirà fino al 31 luglio 2022, come previsto dalla legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Lo ha annunciato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot durante la conferenza stampa di giunta.



“In questo modo - ha proseguito Cigolot - sarà possibile non solo proseguire nel lavoro, già avviato da Muscio, di catalogazione e promozione del vastissimo archivio appartenuto al grande alpinista friulano e donato al Comune di Udine dalla figlia Maria Emanuela nel 2017 ma anche trasferire al personale del Museo le conoscenze e le competenze acquisite in anni di servizio”.



“Ringrazio il Dottor Muscio per avere accettato questa collaborazione e, più in generale, per quanto fatto per la nostra città e per la cultura friulana in tutti questi anni”, ha concluso Cigolot.