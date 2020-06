Arci Servizio Civile, in Fvg progetti per 95 giovani

Lo scorso venerdì 29 maggio era il termine ultimo per la presentazione dei progetti per il futuro bando di Servizio Civile Universale e giovedì 11 giugno è partita ufficialmente la procedura di valutazione che dovrà concludersi entro il prossimo 25 novembre con probabile inizio nei primi mesi del 2021. 944 i programmi d’intervento presentati che, per un totale di 4.212 progetti, consentirebbero a circa 67.095 giovani di svolgere un’esperienza di Servizio Civile. Di questi, inoltre, 67 sono programmi all’estero corredati da 216 progetti per 1.173 operatori volontari, e altri 67 sono programmi d’intervento “Garanzia Giovani” articolati in 194 progetti per 3.806 operatori volontari, ossia rivolti ai neet d’età compresa dai 18 e i 29 anni che non sono impegnati in nessun percorso formativo e lavorativo. In tutta Italia è la Campania la regione per la quale si è registrato il più elevato numero di posti richiesti per operatori volontari, seguita da Sicilia e Lazio.

In Friuli Venezia Giulia Arci Servizio Civile ha presentato 6 programmi, di cui uno all’estero, con 21 progetti, di cui 2 all’estero per 95 giovani dai 18 ai 28 anni. Gli ambiti sono la tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo; il rafforzamento della coesione sociale; il sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese; il recupero e valorizzazione delle piccole comunità; la promozione della cultura italiana all’estero; la tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali. Intanto continua la campagna “CentoXCentoServizioCivile” lanciata dalla Rappresentanza Nazionale degli Operatori Volontari, con la piena adesione di Arci Servizio Civile, che cerca di finanziare tutti i progetti presentati dagli enti al 29 maggio: “Chiediamo al presidente Giuseppe Conte e al Ministro Vincenzo Spadafora di non dimezzare il contingente di volontari e finanziare tutti i progetti ammessi depositati a maggio. Nella lotta al virus, mettiamo in campo non la metà, ma il #CentoXCentoServizioCivile”. Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.