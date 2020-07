Arci Servizio Civile in movimento con 80 giovani

Scaduti i termini per la presentazione delle domande per la selezione di 32 posti nei progetti di servizio civile solidale per giovani di 16 e 17 anni promossi da Arci Servizio Civile nel Friuli Venezia Giulia inizieranno a breve le procedure selettive dei 49 candidati per permettere un regolare inizio nei primi giorni di settembre. Saranno attivi in 8 progetti: sei a Trieste (Pop Mountain con Monte Analogo dove saranno coinvolti nell’organizzazione di rassegne, workshop e attività in ambito montano, Visioni future di Oltre Quella Sedia dove i volontari saranno stimolati a conoscere e confrontarsi con la disabilità, Crescere insieme dell’Arci che vedrà coinvolti i giovani particolarmente in attività di doposcuola multiculturale, Morje ustvarjalnosti / Mare di creatività con la ZSKD nel quale collaboreranno all’organizzazione di un evento di ampia portata rivolto ad un pubblico molto vasto (italiano e sloveno), Città attiva di Arci Servizio Civile che coinvolgerà i giovani attraverso l’organizzazione di iniziative nella diffusione della cultura della cittadinanza attiva e Sportivamente della ZSŠDI che li farà entrare nel mondo dell’associazionismo sloveno collaborando all’organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo.

Due sono i progetti nel territorio friulano: con l’Auser Turgnano a Muzzana del Turgnano con il progetto Radici per il futuro i giovani verranno introdotti nel mondo associativo locale alla scoperta del loro ruolo importante nella comunità e a Udine con l’Associazione Get Up i volontari nel progetto Brighter si occuperanno invece di sostegno alla studio, animazione motoria e attività artistico laboratoriali. L'impegno sarà di 360 ore distribuite nell'arco dell'anno ed è previsto un riconoscimento economico. Andranno ad aggiungersi ai 49 giovani dai 18 ai 28 anni (Servizio Civile Universale) e saranno interessati nella promozione dei valori della pace e della solidarietà, nell'educazione e promozione culturale… per promuovere i diritti delle persone e partecipare alla vita sociale, a stretto contatto con le realtà dell’associazionismo no profit, portando le proprie competenze e la propria passione, mettendosi in gioco, confrontandosi con nuove realtà, conoscere se stessi, comprendere, cambiare, agire anche per costruire una “comunità associativa”.

Alcuni di loro saranno inoltre impegnati in attività formative on line su tematiche quali la gestione non violenta dei conflitti, la storia dell’obiezione di coscienza, la protezione civile come difesa non violenta della Patria, ecc. Riprenderanno a breve anche le attività previste nella “Scuola di Cittadinanza”, percorsi di cittadinanza attiva aperto a tutti i giovani della regione, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art.72 del D.Lgs.117/2017 – Codice del Terzo Settore. Le tematiche affrontate saranno: diritti umani, beni comuni, ambiente, discriminazioni, stereotipi, nonviolenza, sport per tutti e benessere. In fase di verifica invece l’organizzazione delle iniziative di più giorni previste sul territorio regionale e all’estero.