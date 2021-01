Arci, Servizio civile nei Comuni

Sono ben 83 i posti che Arci Servizio Civile mette a disposizione in Friuli Venezia Giulia per i giovani dai 18 ai 28 anni dando loro l’opportunità di portare le proprie competenze e la propria passione, mettendosi in gioco, confrontandosi con nuove realtà, conoscere se stessi, per comprendere, cambiare, agire.

Tra i tanti progetti proposti, 16 posti sono riservati alle amministrazioni comunali di Muggia, Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repen, San Dorligo della Valle-Dolina sul territorio triestino, di Pinzano al Tagliamento nella pedemontana pordenonese e di Muzzana del Turgnano nella bassa friulana. Nei progetti si propone di sviluppare alcune delle tendenze già in atto – sulle buone pratiche ambientali, sul nuovo ruolo delle comunità nella promozione territoriale, sui servizi di promozione culturale e civica e di spazi di aggregazione giovanile su misura – proponendosi di colmare quelle lacune informative e strutturali relative alle opportunità offerte dal territorio.

In particolare di favorire l'incontro delle persone, soprattutto più giovani, con nuove forme di vita “sostenibile”, a stretto contatto con il proprio ambiente e territorio locale. Per fare domanda c’è tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.

Il servizio civile universale dura 12 mesi per un impegno di 1145 ore articolato su base settimanale (25 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 439,50 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.arciserviziocivilefvg.org Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.