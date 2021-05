Arci servizio civile, riconfermato il presidente Giuliano Gelci

Oltre venticinque realtà associative si sono riunite ieri nel tardo pomeriggio, attraverso la Piattaforma Zoom, per partecipare al Congresso di Arci Servizio Civile Friuli Venezia Giulia. Ultimo appuntamento, a seguito dei Congressi territoriali di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone, e prima del Congresso Nazionale, in programma per il 21 e il 22 maggio 2021. Il Presidente uscente Giuliano Gelci ha introdotto il Congresso con una relazione che è stata occasione per riflettere sui cambi dei vertici politici del SCU, con il Ministro Fabiana Dadone delegata dal Presidente del Consiglio Draghi per le Politiche Giovanili e il SCU e l’arrivo del Cons. Marco De Giorgi come nuovo Capo Dipartimento ma anche per rappresentare la struttura della rete associativa di Arci Servizio Civile in Friuli Venezia Giulia.



Durante il Congresso è stata votata all’unanimità la nuova Assemblea dei Soci di Arci Servizio Civile FVG, che andrà a sostituire, secondo l’adeguamento dello statuto, il Consiglio Direttivo. Oltre a ciò, sono stati votati il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Garanti, e sono stati decisi i delegati al Consiglio Nazionale di fine mese. Presente all’incontro anche il Presidente Nazionale di Arci Servizio Civile, Licio Palazzini, che ha speso parole di ammirazione per le molte attività che Arci Servizio Civile FVG organizza in favore dei giovani e della cittadinanza regionale, sottolineando come la sede regionale sia un punto di riferimento a cui guardare per tutte le altre strutture di Arci Servizio Civile presenti sul territorio nazionale. Concluso il Congresso si è aperta la prima Assemblea di Arci Servizio Civile FVG, la quale, per prima cosa, ha eletto il suo Presidente, riconfermando Giuliano Gelci.



In seguito, lo stesso Gelci ha proposto i nomi per formare l’Esecutivo, organo operativo dell’Associazione previsto dal nuovo statuto: Costanza Iannone per il coordinamento del Servizio Civile Universale con delega ad InfoServizioCivile, Martin Lissiach per i rapporti con gli OLP e le amministrazioni comunali, Martina Funari per il coordinamento del Servizio Civile Solidale e l’organizzazione delle attività, Alina Tomasella per la progettazione, Alice Pennone per la comunicazione e Chiara Manin per l’amministrazione e l’organizzazione delle attività. Durante l’incontro hanno preso la parola anche Maurizio Tremul, Presidente dell’Unione Italiana in Croazia e Slovenia, che ha ricordato il lungo percorso comune con ASC FVG, che ha portato in questi anni moltissimi giovani volontari di Servizio Civile a prestare servizio nelle sedi della UI di Capodistria e di Fiume. In seguito, ha parlato anche Emiliano De Biasio, vicesindaco del Comune di Pinzano al Tagliamento (Pordenone), con il quale si è instaurato un rapporto di grande stima ed amicizia e che ha portato ASC FVG ad organizzare ogni anno molte attività nella pedemontana pordenonese. Un saluto è stato posto anche da Sara Vito, neoeletta presidente di UISP FVG, una delle associazioni fondatrici di Arci Servizio Civile, e da Gianfranco Schiavone, presidente di ICS.Infine, anche i presidenti di Arci Servizio Civile Gorizia, Lucia Toros, e di Arci Servizio Civile Udine, Matheu Scialino, hanno dato il proprio contributo, raccontando le proprie realtà territoriali e il rapporto stretto con ASC FVG.