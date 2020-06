Arci Servizio Civile riprende nella normalità tutte le sue attività in regione

Dal mese di giugno tutte le attività di Arci Servizio Civile in Friuli Venezia Giulia sono riprese nella normalità e tutti gli operatori volontari sono così all’opera “sul campo” (cioè presso la sede originaria di attuazione del progetto) seguendo le linee guida aggiornate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sono 49 giovani dai 18 ai 28 anni (Servizio Civile Universale) e 37 dai 16 ai 18 anni (Servizio Civile Solidale) che attraverso la ripresa delle attività, concorreranno all’attuazione degli interventi necessari a contenere l’impatto sociale, culturale, economico del virus attivandosi ad una ripresa che, comunque, segnerà un prima e un dopo, ad ogni livello, con una normalità che richiederà tempo e che non sarà come quella precedente. Sono impegnati nella promozione dei valori della pace e della solidarietà, nell'educazione e promozione culturale… per promuovere i diritti delle persone e partecipare alla vita sociale, a stretto contatto con le realtà dell’associazionismo no profit, portando le proprie competenze e la propria passione, mettendosi in gioco, confrontandosi con nuove realtà, conoscere se stessi, comprendere, cambiare, agire anche per costruire una “comunità associativa”. In questi giorni alcuni di loro saranno inoltre impegnati in attività formative on line su tematiche quali la gestione non violenta dei conflitti, la storia dell’obiezione di coscienza, la protezione civile come difesa non violenta della Patria, ecc. Riprenderanno a breve anche le attività previste nella “Scuola di Cittadinanza”, percorsi di cittadinanza attiva aperto a tutti i giovani della regione, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art.72 del D.Lgs.117/2017 – Codice del Terzo Settore. Le tematiche affrontate saranno: diritti umani, beni comuni, ambiente, discriminazioni, stereotipi, nonviolenza, sport per tutti e benessere. In fase di verifica invece l’organizzazione delle iniziative di più giorni previste a Muggia, Pola (Croazia), Ossiach (Austria), Pinzano al Tagliamento e sono aperti i termini fino al 26 giugno per fare domanda per I progetti di servizio civile solidale (16- 18 anni) che avranno inizio a settembre 2020. Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.