Area Science Park collabora con l’Università di Salerno

Lavorare insieme per condividere competenze scientifiche e conoscenze tecnologiche, per mettere in rete e ottimizzare l’utilizzo di infrastrutture di ricerca, per realizzare progetti basati sull’innovazione e che abbiamo ricadute dirette sui territori.

Sono questi i principali obiettivi dell’accordo quadro siglato dall’Università di Salerno e Area Science Park, ente nazionale di ricerca che - da oltre quarant’anni - si occupa di innovazione e di creare un ponte tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa.

L’accordo si concretizza nella nascita di Argo Sud, un nuovo sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti in grado di aumentare la produttività economica del territorio e generare nuovi posti di lavoro. Il Sistema Argo è già in fase di sperimentazione avanzata in Friuli Venezia Giulia.

La collaborazione tra l’Università di Salerno e Area Science Park è già operativa. Sono in cantiere “Bio Open Lab”, progetto per potenziare le infrastrutture di ricerca esistenti, e l’apertura, entro l’anno, della sede operativa di Area Science Park nell’Italia Meridionale, ospitata all’interno del campus di Fisciano.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati l’accordo e i dettagli delle iniziative in corso; parteciperanno: Aurelio Tommasetti, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Sergio Paoletti, Presidente di Area Science Park, Mario Vento, Direttore Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM - Università di Salerno e Stefano Casaleggi, Direttore generale di Area Science Park.