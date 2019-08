Utilizzando metodologie già testate in precedenza a livello nazionale, Area Science Park presenta la Proof of Concept (PoC) Call di Ois-Air che offre un’opportunità per le Pmi di co-sviluppare idee innovative provenienti dal mondo della ricerca accademica. La prima fase ha portato alla selezione di ben cento candidature di tecnologie e risultati della ricerca giunte da Università ed enti di ricerca dell’area Adriatico-Ionica.

La PoC Call è finalizzata a selezionare dieci progetti d’innovazione presentati congiuntamente da ricerca-impresa da supportare finanziariamente tramite l’erogazione di un ‘innovation voucher’ dal valore di 18.500 euro cadauno. I progetti di ricerca sperimentale dovranno essere candidati congiuntamente da un Ateneo/Centro di ricerca e da un’impresa su tematiche riferite a Agro-Bioeconomy, Transport & Mobility ed Energy & Environment.

Il workshop, in programma il 6 settembre, della durata di 2 ore, avrà un carattere molto operativo e sarà finalizzato a descrivere le opportunità offerte dalla Proof of Concept Call per le Pmi e i passaggi operativi da seguire per un’eventuale candidatura di progetti. La partecipazione è gratuita ma, a fini organizzativi, è richiesta una registrazione.

L’evento è organizzato nell’ambito delle attività di Oisair, un progetto europeo finanziato dal Programma Adrion e coordinato da Area Science Park che ha l’obiettivo di promuovere un sistema di Open Innovation all’interno della macro-regione Adriatico-Ionica, per renderla più competitiva e attrattiva a livello regionale e internazionale.