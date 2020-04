Aree verdi a Pordenone tutto pronto per la riapertura

Da lunedì 1° maggio riapriranno le casette dell'acqua, a Pordenone. Nel fine settimana, inoltre, è previsto un potenziamento del servizio Gea visto che, stando di più a casa, i rifiuti si accumulano maggiormente.



“I nostri uffici – ha fatto sapere il sindaco Alessandro Ciriani - sono pronti a partire per organizzare i punti verdi. Attendiamo però indicazioni dal Governo, che per ora non sono arrivate, in merito a se e con quali modalità verranno autorizzati. Noi, in ogni caso, ci siamo attrezzati e appena tali indicazioni arrivano possiamo partire. E' un diritto delle famiglie e dei nostri bambini che hanno bisogno di socializzare”.