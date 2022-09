Aria 'nuova' nelle scuole di Pasiano

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha acquistato 40 macchinari che sono stati installati nelle aule didattiche degli edifici scolastici comunali per migliorare l’indice di qualità dell’aria contro l’inquinamento indoor - problema sanitario importante in Europa e molto sentito a seguito della pandemia da Covid-19 - che ha un impatto diretto negativo sul benessere e sulla salute respiratoria delle persone. L’intervento, affidato alla ditta Cemco srl di Marghera (VE), detentrice nonché fornitrice ed installatrice della tecnologia e tipologia d’impianto scelto dall’amministrazione comunale, ossia sanitizzatori d’aria Jonix CUBE Professional Wall con unità VMC e display, ha un costo di 25mila euro. L’investimento è stato fortemente voluto da Marta Amadio, assessore ai Servizi scolastici, e Loris Canton, assessore alla Programmazione economico-finanziaria.

“Garantire una buona qualità dell’aria nelle scuole è nostro dovere nonché un diritto dei bambini – afferma il sindaco di Pasiano, Edi Piccinin -. Uno studio di diversi anni fa aveva rilevato in diverse scuole italiane livelli elevati di PM10 e anidride carbonica essenzialmente per l’assenza di un’adeguata ventilazione. La scarsa qualità dell’aria nelle scuole può avere numerosi effetti negativi su studenti e operatori, come ad esempio la diffusione di malattie respiratorie e allergiche aero trasmesse come, ad esempio, il Covid-19 ma anche il peggioramento di stati asmatici, allergici e patologie croniche”.

L’utilizzo dei dispositivi in ambienti densamente popolati come le scuole, grazie ad un’azione costante e prolungata, agisce sugli inquinanti (come virus e batteri ma anche agenti volatili emessi dall’invecchiamento delle infrastrutture, da materiali edili, vernici, arredi e prodotti per la pulizia) rendendo più salubre l’aria mentre questi spazi sono vissuti. Inoltre, tramite la sanificazione continuativa dell’aria, oggetti e superfici, per effetto della tecnologia di ionizzazione (senza utilizzo di residui di sostanze chimiche), contribuiscono a prevenire contagi e diminuiscono in modo significativo le assenze per malattia di studenti, docenti e operatori. I macchinari, peraltro, hanno un basso impatto energetico e possono essere utilizzati contemporaneamente a impianti di climatizzazione o riscaldamento attivi.

“L’indice di contagiosità da Covid si sta attestando ancora intorno al 15% e come preannunciato dagli esperti sanitari con la stagione autunnale tale indice tenderà a salire – riporta Amadio -. Questa amministrazione per limitare e contenere il problema ha voluto dotarsi di un sistema di sanificazione costante dei locali a partire dalle scuole testato dall’Università degli Studi di Padova, che è quello che al momento dà maggiori garanzie in merito. Inoltre, questo impianto sanifica l’ambiente e protegge le persone da tutte le forme virali e batteriche ed è già utilizzato presso università e ospedali. Dei 40 macchinari acquistati dal Comune quello più grande verrà posizionato nella mensa della Dante Alighieri. Si tratta di un dispositivo da parete che riduce i contaminanti biologici, chimici e gli odori generati dalle persone e dai cibi in modo continuativo ed è particolarmente indicato per le mense perché è in grado di eliminarli per garantire le migliori condizioni igieniche a personale e studenti – e conclude -. Solo il Comune di Trieste ha fatto un approvvigionamento di tale portata, Pasiano è l’unico Comune del pordenonese ad aver provveduto a queste dotazioni”.