Aria di Natale a Casarsa, ricco calendario di eventi

Venti appuntamenti, dall'Immacolata concezione all'Epifania, per rendere unico il periodo delle feste: al via il programma di Aria di Natale, calendario di eventi natalizi curato dall'Assessorato alla Cultura e Territorio della Città di Casarsa della Delizia, attraverso il proprio Ufficio Cultura, insieme all'Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità e Attività Produttive e associazioni locali, a partire dalla Pro Casarsa della Delizia e Par San Zuan.

"Ci aspetta un Natale ricco di appuntamenti - ha dichiarato l'assessore alla cultura Fabio Cristante - in cui alle tradizionali proposte dei mercatini, delle rassegne dei presepi e delle foghere epifaniche, si aggiungono tanti altri eventi tra i quali due novità legate alla dimensione altruistica del donare: il 13 dicembre con il professor Gianpaolo Gri e le musiche dei Carantan sul senso del dono e il 18 dicembre con l’operatore culturale Livio Vianello su quali libri regalare per Natale. E poi il classico di Natale, A Christmas Carol di Dickens in versione musical, la consueta e attesa cerimonia del Premio cittadino dell'Anno, il 21 dicembre e il Mercatino di San Giovanni, primo evento del programma".

Dopo l'anteprima di sabato 7 dicembre alle 21 nella sede del Progetto Giovani con la serata musicale Quovo Jungle, domenica 8 dicembre per tutta la mattinata ecco il Mercatino di Natale in centro a San Giovanni dalle 9 alle 13, con bancarelle e sapori del territorio. A cura dell’associazione Par San Zuan in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i commercianti e le Associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio alle 16.30 spettacolo per bambine e bambini su Ulisse di Proscenium teatro per la regia di Valerio D’Ambrosio. A cura della Pro Casarsa della Delizia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Par San Zuan. Mercoledì 11 dicembre dalle 16.30 in Bibilioteca civica nuovo appuntamento con il ciclo di incontri Nati per Leggere-Letture a merenda tutto dedicato al Natale. A cura della Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia con la collaborazione del gruppo delle lettrici volontarie.

Venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, alle 21 nella Sala Consiliare del Municipio – Palazzo Burovich de Zmajevich ecco l'appuntamento sull'importanza del donare: "Atènts duc' cuanc! - Natale e il senso del dono" il titolo di questo viaggio nella tradizione musicale natalizia friulana con interventi del professor Gianpaolo Gri che consentiranno di esplorare i significati e le ragioni del dono nel tempo del Natale.

“Il titolo "Atènts duc' cuanc!" (Attenti tutti quanti!) - ha aggiunto l'assessore Cristante - è tratto da un'antica pastorale di Natale friulana ed è un invito a fermarsi ed ascoltare, una sosta dal frastuono, dalla rincorsa affannata del quotidiano, dalla tradizione dei consumi e dei regali, dal Natale desacralizzato, per riscoprire il senso dell'attesa di una festa-rituale e il valore del dono che la racchiude. Il dono che fonda e rifonda le civiltà, la vita e la storia dell'uomo. Il brano verrà proposto per noi, in quella serata, dai Carantan in un'esecuzione ricca di suggestioni e tradizioni”.

Mercoledì 18 dicembre alle 20.30 al Teatro comunale Pier Paolo Pasolini ecco invece "Che libro regalo a Natale? Gruppo di autoaiuto per un regalo consapevole". Un originale imperdibile appuntamento, tra il serio e il faceto, aperto agli interventi del pubblico, nel quale Livio Vianello, lettore ad alta voce e operatore culturale, ci condurrà con spunti e suggestioni letterarie verso la scelta di un regalo di Natale alternativo. L'incontro trae ispirazione da consuetudini dei Paesi del Nord Europa, come l'Islanda dove la tradizione di regalare libri a Natale si chiama Jolabokaflod e chi riceve i volumi in dono inizia a leggerli già il giorno di Natale stesso.

La serata sarà l’occasione per dare il via al nuovo gruppo di lettura della Biblioteca Civica casarsese, interessante progetto che si svilupperà lungo il 2020. "Infatti - aggiunge Cristante - non vogliamo fermarci solo a questo incontro prenatalizio che, nei nostri intenti, è solo il primo e anticipa la nascita e crescita di un nuovo gruppo di appassionati lettori, il quale poi si muoverà autonomamente. Per questo a gennaio ci incontreremo di nuovo con Vianello per altri tre appuntamenti, a partire da quello intitolato "Il libro che mi hanno regalato a Natale (e come riciclarlo)", momento di dialogo semiserio che sarà l'ideale continuazione del primo momento del 18 dicembre".

Altra novità i mercatini "Aspettando il Natale" in piazza Italia a Casarsa: dopo il felice esordio del 30 novembre l'Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità e Attività Produttive ripropone l'appuntamento per tutte le giornate del 21 e 22 novembre dalle 9 alle 19, con le bancarelle coordinate da “Avanti agli eventi”. In vendita prodotti di hobbistica, artigianato, modernariato e vintage. Previsti anche spettacoli, giochi per bimbe e bimbi, chioschi e negozi aperti.

Sabato 21 dicembre alle 17 nella Sala Consiliare del Municipio – Palazzo Burovich de Zmajevich cerimonia di consegna del Premio Cittadino dell'Anno, Diploma Humanitas e Giovane Talento. A cura dell’Associazione Forum Democratico e della Pro Casarsa della Delizia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Domenica 22 dicembre tutti al teatro Pasolini alle 20.45 per l'atteso “A Christmas Carol” il celebre Canto di Natale di Charles Dickens con il mattatore Roberto Ciufoli. Un musical dal respiro internazionale, con le musiche del premio Oscar Alan Menken e la regia italiana di Fabrizio Angelini. Informazioni e prenotazioni presso la Biblioteca Civica (0434 873907). A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con ERT FVG.

Dopo una pausa per lasciare spazio ai riti religiosi con le Sante Messe della vigilia e del giorno di Natale nelle Parrocchie di Casarsa e San Giovanni, si ripartirà con il programma.

Domenica 29 dicembre alle 16 al teatro comunale Pasolini l'atteso film di animazione Frozen 2, a cura della Pro Casarsa della Delizia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Martedì 31 dicembre Santa Messa di Ringraziamento e Te Deum a Casarsa e San Giovanni, dove domenica 5 gennaio ci sarà anche la Benedizione dell'acqua, del sale e della frutta.

Domenica 5 gennaio inizieranno i falò epifanici. Alle 20 dalla sede degli Alpini partirà la Lucciolata per la via di Natale che si concluderà alle 20.30 a Versuta dove vicino la sede dell'associazione La Beorcja ci sarà l'accesione della foghera. Alla stessa ora sarà accesa quella di via Drina a Casarsa.

Lunedì 6 gennaio Sante Messe dell'Epifania e poi spazio alla felicità dei più piccoli. A San Giovanni alle 14 benedizione dei bambini e poi arrivo della Befana per consegnare le calze con i dolci. A seguire la premiazione del Concorso Presepi nella sala dell’ex Latteria. A cura dell’associazione Par San Zuan in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni. Alle 15.30 a Casarsa benedizione dei bambini e poi arrivo solenne dei Re Magi con i doni, a cura del Comitato locale. Alle 18 a San Floreano accensione dell'ultima foghera. A cura della Pro Casarsa della Delizia e Par San Zuan.

"Da non dimenticare infine le rassegne presepiali - ha concluso l'assessore -: il presepe parrocchiale itinerante a Casarsa, la mostra con raccolta fondi benefica al Glisiùt con le opere di Alberio Castellarin, l'altra mostra a Versuta con il presepe monumentale all'esterno della chiesa di Sant'Antonio e all'interno i presepi di Giuliano Sessolo, Giuseppe Nogarotto, Gino Cristante, Eugenio Rosa, Gino Toneguzzo e l'esposizione lungo la via a Borgo Runcis di San Giovanni, sulle finestre delle rustiche case e all'interno della chiesa di Sant'Urbano e nel cortile della Cjasaluna".