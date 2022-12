Aria di Natale, festa in piazza a Casarsa

Nuovi appuntamenti con il programma di Aria di Natale nella Città di Casarsa della Delizia, calendario di eventi natalizia grazie al lavoro in sinergia tra Amministrazione comunale, Pro Casarsa della Delizia, Par San Zuan e diversi comitati e associazioni locali, commercianti e aziende del territorio (programma completo).

Dopo l'avvio positivo, tra vari festeggiamenti compresi i mercatini a San Giovanni l'8 dicembre, il clou dei festeggiamenti in questa seconda parte di calendario sarà nel capoluogo sabato 17 dicembre. Il Natale in piazza Italia e via XXIV maggio si svolgerà dalle 9 alle 18 con mercatino d'antiquariato Tal Baul da l'Agna, animazioni per bimbi, villaggio di Babbo Natale, gonfiabili e musica a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia.

Nel corso della giornata le attività commerciali e le associazioni saranno in piazza con gustose proposte in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Pordenone.

In più alle 15.30 I colori del Natale, animazione e spettacolo per bambini con il Gruppo Animazione del Progetto Giovani e alle 17 A Revelation Xmas concerto gospel sotto l’albero in collaborazione con l’Associazione Revelation Gospel Project.