Aria di Natale fino all'Epifania

Venti appuntamenti, fino all'Epifania, per rendere unico il periodo delle feste: al via il programma di Aria di Natale, calendario di eventi natalizi curato dall'Assessorato alla Cultura e Territorio della Città di Casarsa della Delizia, attraverso il proprio Ufficio Cultura, insieme all'Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità e Attività Produttive e associazioni locali, a partire dalla Pro Casarsa della Delizia e Par San Zuan.



Martedì 31 dicembre Santa Messa di Ringraziamento e Te Deum a Casarsa e San Giovanni, dove domenica 5 gennaio ci sarà anche la Benedizione dell'acqua, del sale e della frutta.



Domenica 5 gennaio inizieranno i falò epifanici. Alle 20 dalla sede degli Alpini partirà la Lucciolata per la via di Natale che si concluderà alle 20.30 a Versuta dove vicino la sede dell'associazione La Beorcja ci sarà l'accensione della foghera. Alla stessa ora sarà accesa quella di via Drina a Casarsa.



Lunedì 6 gennaio Sante Messe dell'Epifania e poi spazio alla felicità dei più piccoli. A San Giovanni alle 14 benedizione dei bambini e poi arrivo della Befana per consegnare le calze con i dolci. A seguire la premiazione del Concorso Presepi nella sala dell’ex Latteria. A cura dell’associazione Par San Zuan in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni. Alle 15.30 a Casarsa benedizione dei bambini e poi arrivo solenne dei Re Magi con i doni, a cura del Comitato locale. Alle 18 a San Floreano accensione dell'ultima foghera. A cura della Pro Casarsa della Delizia e Par San Zuan.



Proseguono infine le rassegne presepiali. Oltre alla mostra presepiale con legno di vite di Alberio Castellarin allestita al Glisiut, si potranno visitare altre Natività nel territorio comunale: il presepe parrocchiale itinerante a Casarsa, l’altra mostra a Versuta con il presepe munumentale all’esterno della chiesa di Sant’Antonio e all’interno i presepi di Giuliano Sessolo, Giuseppe Nogarotto, Gino Cristante, Eugenio Rosa, Gino Toneguzzo, lo spettacolare presepe in movimento realizzato dal giovane talentuoso artista locale Mirco Casotto e allestito in via Tofane 1 e l’esposizione lungo la via a Borgo Runcis di San Giovanni, sulle finestre delle rustiche case e all'interno della chiesa di Sant'Urbano e nel cortile della Cjasaluna.