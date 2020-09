Aria di novità tra le montagne friulane

C’è aria di novità tra le montagne del Friuli Venezia Giulia per coloro che hanno acquistato lo skipass stagionale CARTAneve per la stagione 2019/20. Turismo Fvg ha pensato a una prevendita speciale, dedicata proprio a chi ha acquistato lo skipass per la scorsa stagione, con uno sconto per chi acquisterà il nuovo abbonamento stagionale entro il 31 ottobre 2020.

Per fare richiesta è sufficiente compilare il modulo al link: https://fvg.axess.shop/it/Account/Registerpage

