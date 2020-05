ARLeF: tre nuovi bandi per la promozione della lingua friulana

L’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - ha emanato i nuovi bandi per la promozione della lingua friulana nei settori dell’editoria, della ricerca scientifica e dello spettacolo. Gli importi messi a disposizione per il 2020 sono rispettivamente: 78mila euro, 75mila euro e 45mila euro, per complessivi 198mila euro (18mila euro in più rispetto al triennio precedente).



Per l’editoria, sono previsti finanziamenti per promuovere la lingua friulana fra le giovani generazioni sui nuovi mezzi di comunicazione (35mila euro); promuovere audiovisivi di qualità in lingua friulana dedicati ai bambini, realizzati da produttori indipendenti (28mila euro); promuovere l’alfabetizzazione in lingua friulana mediante l’uso delle nuove tecnologie (15mila euro).



Per la ricerca scientifica, all’ampliamento del Corpus della lingua friulana attraverso la realizzazione di un dizionario della lingua friulana monolingue (in friulano), sono destinati 45mila euro; per promuovere la ricerca sul lessico, l’onomastica e le strutture del friulano



delle origini attraverso la realizzazione di un dizionario del friulano antico, sono a disposizione 20mila euro; per promuovere la lingua friulana nelle scuole secondarie di secondo grado, 5mila euro e per promuovere la conoscenza della prosa letteraria di Carlo Sgorlon, in lingua friulana, altri 5mila euro.Infine, per lo spettacolo, 40mila euro sono destinati a promuovere la lingua friulana nel settore musicale, cinematografico, teatrale e letterario attraverso la realizzazione di festival/spettacoli di qualità rivolti ai giovani, con il coinvolgimento delle altre minoranzelinguistiche europee e 5mila euro a promuovere la presenza di spettacoli e attività di promozione della lingua friulana di qualità rivolti a giovani e bambini nell’ambito di manifestazioni ed eventi presenti da oltre dieci anni sul territorio di lingua friulana delle ex province di Gorizia o Pordenone.Le domande dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 giugno 2020, mediante invio esclusivo via PEC all’indirizzo arlef@certgov.fvg.it. I contenuti completi di ciascun bando e le modalità di presentazione delle domande sono consultabili dal sito www.arlef.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0432.555812, o scrivendo alla e-mail: arlef@regione.fvg.it.