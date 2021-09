Armir, ritrovato il piastrino del geniere Quinto Damiani, originario di Villaorba

Dopo 78 anni, laboriose ricerche e non facili trattative, è rientrato in Friuli il piastrino di riconoscimento del Geniere della Divisione “Pasubio”, reparto di Fanteria facente parte del Corpo di Spedizione Italiano in Russia (CSIR), Quinto Damiani, originario di Villaorba di Basiliano, dichiarato disperso in Russia il 19 dicembre 1942 durante la tragica ritirata dell’Armir dal fronte del Don.



Il piastrino è stato rinvenuto nella steppa da un ricercatore russo di cimeli militari. La non facile indagine e la laboriosa trattativa per ottenere il rimpatrio sono state condotte dal nipote Bruno Damiani, giornalista e già responsabile della redazione Rai di Udine.



L’Amministrazione Comunale di Basiliano è lieta di invitare la cittadinanza alla serata pubblica Il Piastrino Ritrovato, giovedì 16 settembre, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Basiliano.



Interverranno il sindaco Marco Del Negro e il presidente della Sezione friulana dell’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (UNIRR) e dell’Associazione “Umanità dentro la guerra”, Paolo Pascolo. Interverrà anche il professor Paolo Strazzolini, docente dell’Università di Udine e Bruno Damiani, giornalista e già responsabile della redazione RAI di Udine.



La serata è a ingresso libero. L’accesso alla sala sarà consentito solo previa esibizione del green pass in ottemperanza alle normative statali per il contrasto alla diffusione del COVID-19.