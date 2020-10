Arpa e Barcolana presentano il video 'Le voci del vento'

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa FVG) partecipa alla 52^ Barcolana con numerose iniziative: al sempre apprezzato servizio di assistenza meteo, quest’anno si aggiungono la presentazione del video “Le voci del vento”, il tour virtuale “Insieme per il mare e l’ambiente”, i caffè scientifici.



Assistenza meteo ai regatanti

Come ogni anno all’interno dell’infopoint Barcolana sarà presente il desk informativo dell’Osservatorio meteorologico di Arpa FVG. I previsori meteo dell’Arpa seguiranno passo passo le fasi salienti delle regate fornendo informazioni di dettaglio sullo stato e l’evoluzione dell’atmosfera. Un servizio essenziale per garantire la sicurezza dei regatanti in situazioni di instabilità meteorologica.



“Le voci del vento”



Insieme per il mare e l’ambiente

I caffè scientifici

Non poteva essere che Trieste, la città della Bora, lo scenario ideale per presentare il nuovo video prodotto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente: “Le voci del vento”. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre in piazza Verdi, ore 20.Il video, realizzato in collaborazione con la mediateca Cinemazero di Pordenone per la regia di Tommaso Lessio, racconta in tre contesti differenti, da Trieste fino alla laguna e al mare, la particolare natura del vento sia da un punto di vista scientifico che da quello economico, culturale e sociale.I protagonisti sono nove personaggi molto diversi tra loro ma collegati da un comun denominatore, il vento, che ne influenza la vita e il lavoro.La proiezione del video sarà preceduta da una breve presentazione e dalla descrizione dei progetti di Arpa FVG finalizzati alla produzione di supporti video e audiovisivi per l’educazione ambientale.L’ingresso è gratuito ma soggetto a prenotazioni on-line all’indirizzo www.barcolana.it/eventi2020.“Insieme per il mare e l’ambiente” è la nuova proposta di Arpa FVG pensata per parlare con un ampio pubblico di mare, di ambiente e di tutto quello che vi ruota attorno, anche durante il tempo della pandemia.Lo scenario sarà quello del Molo Audace, dove giovedì 8 e venerdì 9 ottobre verrà ormeggiata la motonave “Effevigi”, un vero e proprio laboratorio mobile che consente all’Agenzia regionale per l’ambiente di raccogliere dati, osservazioni e campioni biologici lungo tutto il Golfo di Trieste al fine di determinarne la qualità ambientale ed ecologica.I protagonisti saranno i tecnici e i marinai Arpa, che avranno la possibilità di raccontare al pubblico, tramite un apposito collegamento con una emittente radiofonica, le strumentazioni e l’organizzazione di bordo, le modalità di raccolta dei campioni, le osservazioni dell’ambiente marino e di tutto ciò che lo caratterizza e lo rende unico.Il pubblico potrà visitare la motonave in una sorta di “tour virtuale”, o ascoltando le dirette radiofoniche oppure tramite un QR-code, che consentirà l’accesso ad una pagina web dove saranno presenti video e altro materiale divulgativo sulle attività di Arpa FVG.E’ una iniziativa, riservata ai giornalisti, realizzata in collaborazione tra Arpa e Area Marina Protetta di Miramare. I caffè scientifici si terranno venerdì 9 ottobre, alle 12 e alle 14 a bordo di una barca messa a disposizione dallo staff dell’Area Marina. A bordo anche i tecnici di Arpa FVG per discutere di “clima sonoro subacqueo” e di microplastiche.