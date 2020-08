Arpa Fvg al via lo studio sul moto ondoso

Tra le caratteristiche dello stato del mare vi è anche il moto ondoso, in particolare l’altezza delle onde e la loro direzione. Prevedere il moto ondoso è utile, sia per le valutazioni ambientali sia per la gestione delle emergenze in mare, per questo motivo il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA) ha intrapreso un percorso di arricchimento del parco modellistico, nell’ambito del programma MAdAM, che renderà operative le previsioni del moto ondoso sulle acque marine di pertinenza regionale.



Il sistema modellistico previsionale viene sviluppato in base all’accordo di collaborazione tra ARPA FVG e Università di Trieste, in particolare il Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Grazie a questa sinergia, le competenze idrauliche dell’Università di Trieste si uniranno a quelle atmosferiche e di calcolo ad alte performance di ARPA FVG. In una prima fase sarà consolidato il servizio derivante dal modello di moto ondoso dell’università e successivamente verranno sviluppati dei nuovi servizi, appositamente dedicati alle specificità regionali, integrando le previsioni meteorologiche numeriche dell’agenzia.

L’accordo, siglato a luglio di quest’anno, ha già mosso i primi passi tecnico scientifici nei giorni scorsi.