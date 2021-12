Arpa Fvg cerca una nuova sede a Trieste

L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia rende noto d’aver avviato una ricerca di mercato per l’acquisto di un immobile (uffici, magazzini, laboratori e ambienti accessori) sito nel Comune di Trieste da destinare a sede territoriale dell’Agenzia. Alla ricerca di mercato possono partecipare tutti i proprietari (persone fisiche e/o giuridiche) di immobili rispondenti ai requisiti indicati negli allegati dell’avviso pubblico presente sulla pagina web. Non saranno prese in considerazione candidature vincolate al pagamento di oneri di intermediazione immobiliare.

La ricerca di mercato si rende necessaria in seguito alle risultanze della verifica di vulnerabilità sismica delle sedi di Arpa FVG che hanno evidenziato la necessità di effettuare degli adeguamenti agli edifici attualmente in uso. Vista l’entità degli adeguamenti e la necessità di garantire la continuità delle attività istituzionali, la Giunta Regionale ha disposto di valutare soluzioni logistiche alternative per la sede di Trieste, compresa la possibilità di acquisire e ristrutturare un edificio ove trasferire le attività attualmente svolte nello stabile sito in Via La Marmora.

Con la presente ricerca di mercato Arpa FVG vuole effettuare un ulteriore approfondimento, utile a individuare la disponibilità di immobili in vendita a Trieste con caratteristiche adeguate e compatibili con le funzioni istituzionali di ARPA.

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it, entro e non oltre le 12 del 28 dicembre 2021, redatta sulla base del modello allegato all’avviso e corredata della documentazione ritenuta idonea a rispondere ai requisiti minimi richiesti. Successivamente alla valutazione della rispondenza delle candidature, l’Agenzia valuterà l’eventuale avvio di una trattativa con uno o più dei soggetti.

Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi al responsabile unico del procedimento, ing. Giovanni Rodà 334.5062995, giovanni.roda@arpa.fvg.it.