Arpa Fvg, ritorna la 'Giornata della trasparenza'

Ritorna l’appuntamento annuale con la 'Giornata della trasparenza Arpa Fvg', un importante momento proposto ed ideato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente al fine di far conoscere al pubblico le proprie attività, le professionalità e le competenze.



Quest’anno la Giornata si terrà a Udine mercoledì 20 novembre con inizio alle ore 10.00 nell’Auditorium della Regione di via Sabbadini 31.



I principali protagonisti dell’evento saranno i giovani e gli studenti degli istituti superiori, che avranno la possibilità di interloquire con gli esperti dell’Agenzia per l’ambiente. La proposta di quest’anno parte, infatti, dalla considerazione che le nuove generazioni sono già oggi il futuro e lo determinano con le loro quotidiane azioni. Fornire ai giovani una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali e degli strumenti a disposizione per proporre un futuro sostenibile, rappresenta una formidabile leva per promuovere azioni consapevoli e coerenti.



Attraverso dei video, i giovani studenti potranno entrare nella quotidianità del lavoro di Arpa. I “fermo-immagine” saranno l’occasione per avviare un dialogo con i tecnici dell’Agenzia, che presenteranno in modo semplice il loro lavoro. Un collage di interventi, collegati tra loro da un filo conduttore, che si snoda tra letture e pensieri di autorevoli personaggi. Un collage per dare risposte alle più comuni domande: cos’è l’inquinamento elettromagnetico? Come si valuta la qualità dell’aria, del mare, delle acque? Quando un oggetto diviene rifiuto? Cos’è la radioattività? … Infine, sarà possibile scendere letteralmente nei laboratori, tramite dei collegamenti telematici e proiezioni multimediali.



A conclusione saranno disponibili piccoli laboratori per presentare le modalità di lavoro e le più comuni strumentazioni utilizzate.

La giornata della Trasparenza è a ingresso libero ed è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti.