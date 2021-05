Arriva a Monfalcone Una Gioia per Capello

Un’iniziativa di amore ed altruismo per sostenere tutte le persone soggette da alopecia causata dalle cure chemioterapiche: l’Amministrazione Comunale, con l’approvazione di una delibera, ha voluto aderire alla campagna di sensibilizzazione ideata dall’Interact Club Monfalcone – Grado e dal Rotaract Club Monfalcone – Grado per la donazione volontaria di capelli al fine della fabbricazione di parrucche.



“Siamo orgogliosi di poter dare, con questa iniziativa, un segnale forte e pubblico” ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint presentando l’oggetto della delibera “Sarebbe bene che campagne come questa siano ancor più diffuse di quanto lo sono al momento”



Anche l’assessore ai servizi ai cittadini Garimberti condivide questa visione “Sostenere donne e uomini in difficoltà è di vitale importanza per l’amministrazione. Con questa iniziativa vogliamo ancora una volta dimostrare la nostra vicinanza e il nostro supporto”.



“Quest’anno abbiamo deciso di dare un contributo davvero concreto e di scendere in campo in prima persona per sensibilizzare il più possibile su un argomento che ci sta molto a cuore”. Questa la dichiarazione di Giada Pizzignach, prefetto dell’Interact Club “Da qui l’azione congiunta delle due associazioni e la decisione di organizzare una giornata da dedicare al tema, per offrire a tutti la possibilità di conoscere la realtà delle donazioni dei capelli e fare del bene”.Il Comune di Monfalcone ospiterà dunque in Piazza della Repubblica, domenica 30 maggio, l’evento “Una Gioia per Capello”: saranno posizionati dieci gazebo messi a disposizione dall’azienda Flash srl di Rovinelli Vincenzo. Sotto di essi vi saranno altrettante postazioni nelle quali i parrucchieri e le parrucchiere che hanno aderito all'iniziativa procederanno con il taglio dei capelli di coloro che decideranno di donarli spontaneamente per la buona causa della fabbricazione di parrucche per i malati anche oncologici.In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 13 giugno con le modalità sopra indicate e nel rispetto delle normative sanitarie in vigore. Proprio per questo motivo è necessario prenotarsi per la donazione dei capelli nei saloni delle parrucchiere. Per ogni informazione in merito all’evento ed ai requisiti per la donazione i canali sono i seguenti: