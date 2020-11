Arriva a Trieste il progetto Wall of Dolls

Il Progetto Wall of Dolls arriva a Trieste. Obiettivo sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne sia su un piano artistico, sia educativo, coinvolgendo primariamente l'Onlus Wall of Dolls e parallelamente associazioni e realtà locali.

Il progetto vuole creare un'istallazione artistica permanente ma removibile, già presente in altri comuni italiani, nel capoluogo regionale.

Per realizzare il progetto c'è bisogno del vostro aiuto. Entro il 10 dicembre, chi vuole aderire all'allestimento può spedire una bambola a Wall of Dolls Trieste, via Navali,11 - 34143 Trieste - Italia.

Per informazioni si può inviare una mail a emaresio@gmail.com