Arriva in Fvg l'iniziativa 'Puliamo il tuo parco!'

Vallelata ha deciso di celebrare i suoi 30 anni di attenzione alla natura con la grande campagna green “Puliamo il tuo parco!”, in collaborazione con Legambiente, coinvolgendo i propri consumatori nella scelta del proprio parco del cuore.

Arriva adesso il momento più atteso: quello della pulizia dei 20 parchi vincitori. Il Parco Isonzo di Campagnuzza di Gorizia è stato il più votato del Friuli Venezia Giulia, superando tutti gli altri parchi della regione.

Il Parco di Campagnuzza, che si estende lungo il fiume Isonzo sul lato ovest della città, è costituito da quattro zone: l’area ricreativa, la scarpata, l’area golenale e l’alveo del fiume Isonzo. Il parco è stato bonificato e reso fruibile affinché sia valorizzata ancor di più la zona naturalistica legata all’insenatura del fiume Isonzo. Il parco, ricco di flora e fauna, è luogo adatto per passeggiate e attività ricreative e luogo di ritrovo per tutti i cittadini di Gorizia.



0. È possibile unirsi alla giornata di volontariato di Vallelata iscrivendosi sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it/.Grazie al concorso sul sito di Vallelata che ha visto, che verranno ripuliti da tutti i volontari il 19 settembre in occasione del World Cleanup Day - iniziativa sociale globale che si pone l’obiettivo di combattere il problema globale dell'inquinamento da rifiuti.“Siamo molto soddisfatti del numero di persone che ha partecipato al concorso “Puliamo il tuo parco!” voluto da Vallelata per ricordare l’importanza del verde nelle nostre città. Abbiamo già ottenuto 25 mila voti, a dimostrazione che si tratta di un tema molto sentito dagli italiani, ancora di più dopo i mesi di lockdown. – dichiara, Direttore Marketing Galbani Cheese – Oggi invitiamo tutti a unirsi a Valletata e Legambeinte per una grande giornata di volontariato, un momento di impegno civico per godere al meglio dei nostri parchi del cuore”.La campagna “Puliamo il tuo parco!”, sviluppata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto “”, l’iniziativa di volontariato ambientale che coinvolge le persone per la pulitura di parchi, piazze, spiagge e fiumi del mondo."L'iniziativa di Legambiente e Vallelata è davvero un valido punto di partenza che permetterà di riportare l'attenzione su una importante area verde cittadina – dichiara, Presidente del circolo Legambiente di Gorizia – e che farà da preludio per una fase interlocutoria con l'Amministrazione comunale per altri progetti che vorremo portare avanti di riqualificazione della parte superiore".