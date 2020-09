Prima edizione di "Arte e cuore a Feletto" a cura dell’Associazione Arte cuore e... passione, associazione nata dall'idea di un gruppo di amiche creative desiderose di condividere e promuovere le loro passioni con tutti coloro che amano il "fatto a mano con il cuore".



L'evento, in programma domenica 4 ottobre, coinvolgerà via Udine, Piazza Libertà e via M. Feruglio, dove saranno allestiti i banchi degli espositori del mercatino, oltre che delle arti manuali, anche di antiquariato e libri. I banchi rimarranno aperti al pubblico dalle 9 al tramonto). Inoltre nella “cort di Felet” Ex tempore di pittura “Liberta’ dell’Anima”. Durante la giornata Gioco interattivo a cura di Nordest Enterteinment mentre allieteranno l’evento i “Bandaros” e le mascotte Poldo e Silvestro con Fiona e Shrek.