Arte e musica invadono via Aquileia

Andos Udine chiama a raccolta l’arte per una nuova iniziativa nel segno della solidarietà. L’appuntamento, realizzato in sinergia con l’Unci del capoluogo friulano, è per sabato 15 ottobre, a partire dalle 11 del mattino, quando via Aquileia, a Udine, sarà invasa dalla creatività declinata nei suoi molteplici linguaggi.

Il mondo della musica, della pittura e della scrittura hanno infatti risposto all’appello dell’Associazione Donne Operate al Seno-Comitato di Udine, per un evento benefico allo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza di corretti stili di vita e controlli regolari, proprio nel mese dedicato alla prevenzione della neoplasia mammaria. E, allo stesso modo, hanno risposto diversi commercianti della via che collaborano alla manifestazione.

Cuore dell’evento sarà piazzetta del Pozzo, dove alle 11 prenderà il via l’evento con l’inaugurazione ufficiale e dove sei artiste creeranno anche un quadro per l’occasione. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, si esibirà, invece, il gruppo storico di Borgo Pracchiuso mentre alle 15.30, ci sarà la presentazione del libro “Manca il sale?” di Annalisa Sandri. Per questa occasione, la Torrefazione Demar Caffè, in collaborazione con il Bar Greco e il bar Milan, offriranno il caffè a tutti i clienti e il ricavato sarà devoluto all’Andos di Udine, per sostenerne progetti e attività.

L’evento è organizzato da Andos Udine assieme a Unci Udine, con la collaborazione delle attività commerciali della via.