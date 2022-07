Articolo 21 premia Ronchi dei Legionari

“Venti anni sempre dalla parte della Costituzione”, il motto di Articolo 21 è stato scandito più volte nel corso della festa che, nei giorni scorsi, si è tenuta alla Casa Internazionale delle Donne a Roma. Un momento di riflessione, memoria, propositi per il futuro perché i principi e le battaglie che hanno portato alla nascita di Articolo 21 sono sempre lì, a ricordarci che la libertà è un obiettivo per cui ci si batte ogni giorno.

La serata, guidata con la solita passione dalla nostra portavoce Elisa Marincola con Beppe Giulietti, si è snodata lungo una serie di frame emozionanti. Uno di questi la consegna della tessera onoraria alla Comunità di Ronchi dei Legionari, rappresentata nell'occasione dal sindaco, Mauro Benvenuto e dal presidente dell'associazione culturale Leali delle Notizie. Con loro l'assessore, Gianpaolo Martinelli e Sergio Pisaniello del direttivo di Leali.

Un riconoscimento pieno a tutta la comunità ronchese per tutte le attività che sono state svolte a difesa della libertà di stampa e di espressione. “E' stato giusto farlo e crediamo che quello della comunità ronchese, anche con le panchine e la passeggiata della libertà di stampa e di espressione – ha detto Giulietti - sia un esempio da seguire in Italia. Ronchi dei Legionari è una sorta di capitale ed il titolo se lo merita davvero tutto”.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla delegazione ronchese. “Questo importante riconoscimento di alto valore civile, da parte dell'associazione Articolo 21 alla comunità di Ronchi dei legionari, ci onora e ci rende orgogliosi. Assieme all'associazione culturale Leali delle notizie – ha sottolineato il primo cittadino - abbiamo sostenuto in questo ultimi anni l'importanza dell'articolo 21 della Costituzione italiana attraverso molte iniziative ed eventi. La libera informazione è un valore assoluto e indispensabile per la nostra democrazia. Abbiamo adottato l'articolo 21 e continueremo a farlo consapevoli che dobbiamo difendere questo principio anche per le future generazioni. L’articolo 21, voglio sottolinearlo, non è solo la libertà dei giornalisti di esercitare il proprio mestiere, ma è il diritto dei cittadini di poter scegliere e di esprimere e comunicare pensieri diversi”.