Artigiani a Friuli Doc

Quante volte guardando muoversi le abili mani di un artigiano avremmo voluto possedere quella stessa capacità di dar forma dal nulla a un oggetto? Con Friuli Doc il giorno per realizzare quel desiderio pare essere arrivato. Nell’ambito della manifestazione che prenderà il via giovedì in città, tra le tante iniziative organizzate da Confartigianato-Imprese Udine e Cna Fvg, su tutte la mostra-mercato allestita in via Vittorio Veneto, tornano gli Artigian-Lab, laboratori dedicati alle più svariate tecniche artigiane che consentiranno al pubblico - non solo adulto - di mettersi alla prova, imparare l’abc del mestiere e tornare a casa con un oggetto fatto da sé.

Gli artigiani hanno infatti pensato a grandi e piccini, organizzando laboratori adatti a tutte le età. L’appuntamento è per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre a palazzo Morpurgo, trasformato per l’occasione in una grande fucina creativa con ben 11 laboratori. Sempre a Palazzo Morpurgo due appuntamenti dedicati alla birra, in collaborazione con il Comune e l’Università degli Studi di Udine.

Sabato 14 alle 11 Linda Borean parlerà della “Birra nell’Arte”, un viaggio attraverso i dipinti per raccontare in modo nuovo questa insolita relazione. Domenica 15 settembre alle 11 Stefano Buiatti guiderà una esperienza sensoriale sulla “Birra dell’Università”, realizzata dagli studenti del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali.

Partecipare a tutte le iniziative è semplice. Basta iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com