Asili paritari, Pordenone rinnova gli aiuti

Su proposta del sindaco Alessandro Ciriani la giunta comunale ha approvato il rinnovo della convenzione e del sostegno alle cinque scuole d’infanzia paritarie della città, per il triennio 2020-2022. Si tratta degli asili Santa Maria Goretti, Santa Lucia, San Giorgio, Sacro Cuore e Lozer. L’importo del contributo è stato aggiornato a 18 mila euro per ogni sezione attivata, secondo un criterio matematico.

Le scuole dell’infanzia sul territorio comunale sono in tutto tredici, di cui otto statali e, appunto, le cinque paritarie. Assieme garantiscono la copertura dei vari quartieri della città. L’aiuto comunale riconosce dunque il servizio di pubblica utilità svolto per le famiglie della comunità pordenonese. Ciò anche "tenuto conto che nel corso degli ultimi anni – spiega la delibera comunale - i trasferimenti statali e regionali a favore di tali scuole sono rimasti pressoché invariati, se non addirittura diminuiti, a fronte di un continuo aumento del costo della vita e del rinnovo dei contratti di lavoro".

"Le scuole dell’infanzia paritarie – recita ancora l’atto comunale - ricoprono un ruolo di primo piano nel panorama dell’offerta educativa cittadina. Nel corrente anno scolastico accolgono 408 bimbi, pari al 36 per cento del totale degli iscritti alla scuola dell’infanzia. E l’offerta formativa proposta è conforme a quanto previsto per le corrispondenti scuole statali".

"L’intervento del Comune – commenta l’Amministrazione - risulta essenziale per assicurare alle scuole i mezzi necessari, garantire il regolare svolgimento della loro attività, contenere le spese a carico delle famiglie".