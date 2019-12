Aspettando il Natale... a San Vito

Continua il calendario di eventi natalizi curato da Pro San Vito al Tagliamento e Comune insieme agli altri sodalizi locali. Voglia di Natale 2019, la mostra mercato natalizia ad ingresso gratuito prosegue sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 10 alle 19.30, nell’antico complesso dell’Ospedale dei Battuti dove circa una cinquantina gli espositori esporranno le loro creazioni. Come nelle edizioni precedenti, si potranno trovare tante idee regalo e decorazioni natalizie: dalle ghirlande ai biglietti d’auguri, dalle collane artigianali ai foulard di seta e poi cioccolato e regali solidali. In più, in tutto il centro storico, per tutta la giornata di domenica 15 dicembre ci sarà anche il tradizionale mercatino di Natale in piazza allietato da suoni e musiche natalizie itineranti e momenti giocosi. In queste giornate i negozi rimarranno aperti.

IL TRENINO DI NATALE - A grande richiesta torna anche quest’anno il trenino di Natale che nelle giornate di sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre (per tutta la giornata) porterà grandi e piccini, gratuitamente, a fare il giro del centro storico sanvitese con visita al gigantesco presepe allestito dalla famiglia Fogolin, in via Prodolone.

INOLTRE... Domenica 15 dicembre alle 16 in Casa Gasparini, in via Amalteo 23, pane e cioccolata a tutti i bambini gratuitamente, organizzata da Polaris Amici del Libro parlato. Sabato 14 dicembre dalle 14 alle 18 verrà allestito in piazza del Popolo il Luna Park d’inverno con giochi giganteschi a tema invernale e area gonfiabili natalizi. Domenica 15 dicembre dalle 10 alle 17 in piazza del Popolo, animazione natalizia per bambini con Babbo Natale e il suo Elfo e laboratori manuali natalizi.

ALTRI EVENTI. Giovedì 12 dicembre alle 20.30 in Biblioteca civica, presentazione del libro La ballerina di Degas di Daria Collovini. L’autrice dialogherà con Rocco Burtone, letture a cura di Lorena Giordani. Sabato 14 dicembre alle 17 al Teatro Arrigoni presentazione del dvd “40 anni di storia, con musica. Domenica 15 dicembre in Casa Gasperini, in via Amalteo 23 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, tradizionale pesca di beneficenza. Mercoledì 18 dicembre alle 20.30 all’Officina dei Bozzoli, serata musicale “Natale in musica e non solo”, con gli allievi della Scuola di Musica del Cantiere del Suono. Durante l’evento, saranno presentate le attività e le collaborazioni del Progetto Carta Giovani Attivi. In collaborazione con SoundCem.

CINEMA. Cinema e Natale: binomio perfetto per la Pro San Vito al Tagliamento che mette in calendario all’Auditorium Zotti ben 16 proiezioni da vedere lungo tutto il periodo delle festività natalizie. Per gli amanti del cinema in lingua originale, sabato 14 dicembre alle 21 e domenica 15 dicembre alle 18, le proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano di The Irishman, il film gangster di Martin Scorsese con Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Niro. Si tratta della vera storia di Frank Sheeran, l'irlandese che uccise il sindacalista Jimmi Hoffa. La storia è tratta dal libro "I Heard You Paint Houses" di Charles Brandt.

Domenica 15 dicembre alle 15, bambini al cinema con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Film d'animazione di produzione franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Doppia proiezione in lingua originale (con sottotitoli in italiano) per il film “Storia di un matrimonio”. Il film diretto da Noah Baumbach e interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver, è in calendario per martedì 17 dicembre alle 21 e domenica 22 dicembre alle 18. Mescolando dramma e humour, il film racconta senza tralasciare il realismo la vicenda di un divorzio.

Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).

MOSTRE - Tante le mostre visitabili in questo periodo, come quella allestita nella Chiesa di San Lorenzo, in via Amalteo, “Un pais donde los italianos aban espanol” di Josè Antonio Berni. La mostrà rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2020 negli orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Palinestesi 2019 - Rassegna d’arte contemporanea (aperta fino al 19 gennaio) negli orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Nelle Antiche carceri, Premo in Sesto - Il luogo come arte a cura di Michela Lupieri. Al Castello di San Vito “Tu che mi guardi” a cura di Giorgia Gastaldon e Michele Tajariol. All’Essicatoio Bozzoli, Punto Fermo - Lorenzo Missoni, a cura di Antonio Garlatti. In più si potranno visitare il museo della vita contadina Diogene Penzi e i presepi di Casa Fogolin (in via Prodolone) e della Pro San Vito nella Loggia Comunale e i presepi artigianali realizzati da Rino Valent di Savorgnano ed esposti nella chiesa dei Battuti di Via Bellunello.