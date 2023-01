Aspettando l'Adunata 2023 con la Fanfara degli Alpini

La Banda Filarmonica di Vergnacco, in veste di Fanfara Alpina Sezionale Ana di Udine (ruolo che ricopre dal 1972), sabato 21 gennaio all’auditorium comunale monsignor Pigani a Remugnano di Reana del Rojale, inizia il suo percorso di concerti all’insegna di “Aspettando l’Adunata”.

Come sottolinea il presidente della Sezione Alpini di Udine, Dante Soravito de Franceschi, “questa Adunata nazionale, che si svolgerà a Udine dall’11 al 14 maggio, sarà un’importante occasione per promuovere il territorio e l’intera regione. Lo spettacolo proposto dalla Fanfara, diretta dal maestro Giorgio Cannistrà, componente della Musica d’Ordinanza della Brigata Alpina Julia, incarna tale messaggio e lo ripropone in musica e immagini”.

Dal titolo 'Viaggio musicale tra storia, territorio e simboli dell’alpinità', lo spettacolo musicale multimediale, attraverso l’esecuzione di trascrizioni e brani originali per banda, narra l’epopea degli Alpini, svela alcuni argomenti di nicchia relativi ad autori e composizioni della tradizione e magnifica alcune bellezze naturali e artistiche del Fvg. Nell'occasione sarà proposta anche un’esegesi del nostro Inno nazionale, quale occasione di approfondimento culturale.

Le musiche proposte saranno di Novaro, Palazzi, Mangani, Somadossi, Ledda e Agnello; inoltre, si potrà ascoltare per la prima volta la versione originale dell’Inno degli Alpini di Eugenio Palazzi “Valore Alpino”, dallo spartito ritrovato a seguito delle ricerche condotte dal Centro Studi Ana, oltre a poco conosciute composizioni di Novaro e dello stesso Palazzi.

Il pubblico durante la serata sarà guidato dalla voce narrante di Gabriele Marcuzzi. Lo spettacolo, a ingresso libero, sarà aperto dalla neonata, per l’occasione, Fanfara Alpina Giovanile Sezionale Ana di Udine, diretta dal maestro Andrea Bassi. Il gruppo giovanile desidera lanciare con questa Adunata un messaggio positivo, quale sicuro futuro e continuità per la Sezione di Udine e per tutti gli Alpini.

Lo spettacolo sarà riproposto in replica in altri teatri della regione, tra i quali Muzzana del Turgnano e Aquileia.