Aspettando Natale a Tolmezzo

Proseguono gli eventi di Natale a Tolmezzo: tante sono, infatti, le iniziative che animeranno il centro cittadino sabato 18 e domenica 19 dicembre a partire dal “1° Mercatino di Natale della Porta di Sotto” con una selezione di prodotti agroalimentari delle aziende affiliate al “Filo dei Sapori” e oggettistica per il Natale proposta dalla libreria Magica in collaborazione con Morganti Editori.



La casa editrice, nelle stesse giornate, organizzerà anche una serie di incontri letterari: sabato, alle 16, interverranno gli scrittori de “L’uomo dei sogni reali” e “Il mistero delle nove perle” Emanuele Facchin, Gabriella Bucco e Stefania Conte che alle 18.15 prenderanno parte anche alla presentazione del giallo-gastronomico “Il frico come non l’hanno mai raccontato” insieme a Paolo Morganti, Fabio Piuzzi e Nicola Skert. Domenica dalle 17 alle 19 racconti di streghe, folletti, agane e benandanti nel salotto letterario magico della porta di Sotto con gli scrittori Paolo Morganti, Stefania Conte e la ricercatrice Antonella Peressini. A corollario degli appuntamenti, animazione musicale itinerante con gli Zampognari Friulani (sabato) e il gruppo di ethno-folk music i “Benandanti” (domenica).



Sabato 18 dicembre, inoltre, alle 17 nella corte del Museo Carnico Gortani è in programma l’inaugurazione del presepe progettato dallo scultore Stefano Comelli “La Carnia: aspettando San Pietro 2022”. Giovedì 23 dicembre, animazione natalizia per grandi e piccini in borgo Stazione a partire dalle 16.30. Sempre attiva la pista di pattinaggio in piazza XX Settembre. A fare da cornice luminosa al calendario di iniziative le luminose decorazioni che ornano vie e piazze della città allestite anche grazie al contributo della Confcommercio Udine e di Confartigianato Imprese-Alto Friuli.